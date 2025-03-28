Договоренностей нет: ВСУ нанесли масштабный удар по российской энергетике

0:21 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В пятницу Министерство обороны России сообщило об очередных попытках Киева нанести удары по объектам энергетики на территории страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Trydence, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ БПЛА R18 ВСУ

В ведомстве подчеркнули, что за прошедшие сутки украинские силы применили для этих целей как беспилотники разного назначения, так и ракетные комплексы HIMARS.

Уточнения

M142 HIMARS — американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси.

