Договоренностей нет: ВСУ нанесли масштабный удар по российской энергетике

В пятницу Министерство обороны России сообщило об очередных попытках Киева нанести удары по объектам энергетики на территории страны.
В ведомстве подчеркнули, что за прошедшие сутки украинские силы применили для этих целей как беспилотники разного назначения, так и ракетные комплексы HIMARS.
M142 HIMARS — американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси.
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