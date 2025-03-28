Проклятая Баба Яга: что использует ВСУ для атак по России

0:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

МО РФ сообщило о новых попытках украинской стороны нанести удары по энергетическим объектам на российской территории.

Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Беспилотник

По данным Минобороны России, за прошедшие сутки киевские силы применили для этих целей как беспилотные аппараты, так и многоствольные ракетные установки HIMARS.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту.

