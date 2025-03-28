Проклятая Баба Яга: что использует ВСУ для атак по России

МО РФ сообщило о новых попытках украинской стороны нанести удары по энергетическим объектам на российской территории.
По данным Минобороны России, за прошедшие сутки киевские силы применили для этих целей как беспилотные аппараты, так и многоствольные ракетные установки HIMARS.
Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту.
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