Ломает оборону противника: ВС РФ устремились в Часов Яр

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что в Часовом Яре продолжаются интенсивные бои, в ходе которых армия России постепенно вытесняет украинские войска.

Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Бойцы ВС РФ

По его словам, бои в городе остаются очень ожесточенными, а ситуация там — одной из самых напряженных на всей линии фронта. Он отметил, что продвижение происходит постепенно: район за районом, здание за зданием, однако этот процесс пока продолжается и не завершён.

Пушилин также указал, что украинские силы по-прежнему удерживают позиции внутри населенного пункта. По его оценке, противник сосредоточился в городской черте, используя высотные здания для обороны. Благодаря постоянному поступлению резервов, украинские военные сохраняют возможность закрепляться на этих позициях, что осложняет продвижение российских войск.

Уточнения

Дени́с Влади́мирович Пуши́лин — российский государственный и политический деятель. Действующий глава Донецкой Народной Республики с 4 октября 2022 года.

