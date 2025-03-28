Ломает оборону противника: ВС РФ устремились в Часов Яр

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что в Часовом Яре продолжаются интенсивные бои, в ходе которых армия России постепенно вытесняет украинские войска.
По его словам, бои в городе остаются очень ожесточенными, а ситуация там — одной из самых напряженных на всей линии фронта. Он отметил, что продвижение происходит постепенно: район за районом, здание за зданием, однако этот процесс пока продолжается и не завершён.
Пушилин также указал, что украинские силы по-прежнему удерживают позиции внутри населенного пункта. По его оценке, противник сосредоточился в городской черте, используя высотные здания для обороны. Благодаря постоянному поступлению резервов, украинские военные сохраняют возможность закрепляться на этих позициях, что осложняет продвижение российских войск.
Дени́с Влади́мирович Пуши́лин — российский государственный и политический деятель. Действующий глава Донецкой Народной Республики с 4 октября 2022 года.
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