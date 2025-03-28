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Америка пристрелила Украину: реакция западных СМИ на соглашение Киева и Вашингтона

1:29
Силовые структуры » Военные новости

The Telegraph считает, что Дональд Трамп, заключая соглашение, связанное с редкоземельными минералами, поставил украинские власти в крайне затруднительное положение.

Кладбище ВСУ
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Кладбище ВСУ

В публикации утверждается, что американский лидер фактически вынудил Владимира Зеленского согласиться на крайне невыгодные для Киева условия, требуя огромных репараций, а также предъявляя претензии на значительную часть природных ресурсов страны — в том числе на половину запасов нефти, газа, углеводородов и почти все металлы, а также существенную долю её инфраструктуры.

По данным обозревателя, ознакомившегося с текстом сделки, главной целью США было сделать Украину поставщиком сырья для нужд американской промышленности, превратив её в своего рода колонию, ориентированную на обеспечение ресурсами.

Накануне украинский президент выразил недовольство действиями Вашингтона, обвинив американскую сторону в изменении первоначальных условий договорённостей по поводу добычи полезных ископаемых.

Кроме того, депутат украинского парламента Ярослав Железняк сообщил, что новая версия соглашения, предложенная Соединёнными Штатами, существенно ухудшает позиции Украины. По его словам, проект документа предусматривает, что США получат рычаги влияния практически над всеми видами полезных ископаемых, включая не только редкоземельные металлы.

Уточнения

Редкоземе́льные элеме́нты — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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