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Возвращения земель: бойцы ВС РФ продолжают освобождать Курскую область

Силовые структуры » Военные новости

Российские вооружённые силы продолжают активные действия в Курской области.

Мотострелковая дивизия
Фото: vitalykuzmin.net by Кузьмин Виталий Владимирович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мотострелковая дивизия

По информации Министерства обороны, подразделения группировки "Север" в ходе наступления установили контроль над населённым пунктом Гоголевка. В ведомстве уточнили, что операция проводилась в рамках отражения попытки украинских войск прорваться через границу.

Кроме того, российские силы нанесли удары по подразделениям ВСУ, действующим в районах Горналя, Гуево и Олешни. Для атаки использовались как артиллерийские средства, так и авиация. Удары пришлись в том числе по живой силе и технике противника в 17 населённых пунктах, расположенных на территории Сумской области Украины.

По данным оборонного ведомства, за последние сутки украинская сторона понесла значительные потери. Было уничтожено более 320 военнослужащих, пять единиц бронетехники, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и два квадроцикла. Также были поражены станция радиоэлектронной разведки и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами.

Напомним, что в начале марта российские войска начали масштабное наступление в приграничных районах. За несколько дней под их контролем оказалось свыше 1100 квадратных километров территории. Только в течение недели с 8 по 14 марта было освобождено более 30 населённых пунктов, включая город Суджа.

Суммарные потери украинской стороны на этом направлении, по оценке Минобороны России, превысили 70 тысяч человек, а также 402 танка.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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