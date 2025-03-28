Российские военные за минувшие сутки нанесли ощутимый урон подразделениям Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны РФ.
По информации ведомства, за этот период были ликвидированы свыше 320 украинских военнослужащих. Также уничтожению подверглись пять единиц бронетехники, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и два квадроцикла.
Помимо этого, российские войска вывели из строя станцию радиоэлектронной разведки и три центра управления беспилотными летательными аппаратами противника.
Кроме суточного отчета, в Министерстве обороны представили общие данные о потерях украинских сил за весь период боевых действий на курском направлении. По подсчетам военных экспертов, ВСУ потеряли более 70,7 тысяч человек личного состава. Также в числе потерь противника числятся 402 танка, 327 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, свыше 2200 единиц иной боевой бронетехники и более 2500 автомобилей.
Кроме того, зафиксировано уничтожение 589 артиллерийских систем, 53 установок реактивных систем залпового огня, из которых 13 — HIMARS и семь — MLRS американского производства. Помимо перечисленного, были нейтрализованы 26 пусковых комплексов ЗРК, одна самоходная зенитная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 123 комплекса радиоэлектронной борьбы и различные радиолокационные станции, среди которых 18 — для контрбатарейной борьбы и десять — для ПВО.
Также в перечень утраченного украинской стороной имущества вошли 56 единиц специальной инженерной техники, включая 23 машины для преодоления заграждений, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 15 ремонтно-эвакуационных машин с бронезащитой и командно-штабную машину.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что операция по подавлению подразделений ВСУ продолжается.
Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.
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