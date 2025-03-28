Счет идет на сотни: ВС РФ эффективно уничтожает ВСУ на Курщине

Российские военные за минувшие сутки нанесли ощутимый урон подразделениям Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны РФ.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

По информации ведомства, за этот период были ликвидированы свыше 320 украинских военнослужащих. Также уничтожению подверглись пять единиц бронетехники, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия и два квадроцикла.

Помимо этого, российские войска вывели из строя станцию радиоэлектронной разведки и три центра управления беспилотными летательными аппаратами противника.

Кроме суточного отчета, в Министерстве обороны представили общие данные о потерях украинских сил за весь период боевых действий на курском направлении. По подсчетам военных экспертов, ВСУ потеряли более 70,7 тысяч человек личного состава. Также в числе потерь противника числятся 402 танка, 327 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, свыше 2200 единиц иной боевой бронетехники и более 2500 автомобилей.

Кроме того, зафиксировано уничтожение 589 артиллерийских систем, 53 установок реактивных систем залпового огня, из которых 13 — HIMARS и семь — MLRS американского производства. Помимо перечисленного, были нейтрализованы 26 пусковых комплексов ЗРК, одна самоходная зенитная установка, десять транспортно-заряжающих машин, 123 комплекса радиоэлектронной борьбы и различные радиолокационные станции, среди которых 18 — для контрбатарейной борьбы и десять — для ПВО.

Также в перечень утраченного украинской стороной имущества вошли 56 единиц специальной инженерной техники, включая 23 машины для преодоления заграждений, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 15 ремонтно-эвакуационных машин с бронезащитой и командно-штабную машину.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что операция по подавлению подразделений ВСУ продолжается.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

