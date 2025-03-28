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Возмездие: судьба наемника, воевавшего на стороне ВСУ решилась в ДНР

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Силовые структуры » Военные новости

Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес решение в отношении гражданина США, который воевал на стороне украинских вооружённых формирований.

Наемник на Украине
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Наемник на Украине

По информации, опубликованной Генеральной прокуратурой Российской Федерации, 36-летний Роберт Энтони Вардаро признан виновным в участии в вооружённом конфликте в качестве наемника, что квалифицируется по части третьей статьи 359 Уголовного кодекса РФ.

Следствие установило, что мужчина прибыл на территорию Украины в феврале 2022 года и вступил в Интернациональный легион, созданный для поддержки украинских военных. Там он продолжал свою деятельность до июня того же года, принимая участие в боевых действиях против российских военнослужащих. Кроме того, сообщается, что за это время Вардаро получил вознаграждение, сумма которого превысила 346 тысяч рублей.

Уточнения

Наёмник — лицо, вступающее в вооружённый конфликт не из идеологических, национальных, политических соображений (и не принадлежащее к так или иначе заинтересованной в исходе конфликта идеологической группе) и не в соответствии с воинской обязанностью, а ради личной выгоды.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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