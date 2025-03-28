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РФ сама себя обстреляла: Киев об ударе по ГИС Суджа

0:46
Силовые структуры » Военные новости

В Совете нацбезопасности Украины вновь пытались перевернуть реальность с ног на голову.

Запуск ракеты из РСЗО Himars
Фото: dvidshub.net by Дин Джонсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запуск ракеты из РСЗО Himars

Там заявили, что в Курской области РФ сама ударила по газоизмерительной станции "Суджа".

"Россия снова атаковала газотранспортную систему (газоизмерительную станцию) "Суджа" на Курщине, которую они не контролируют", — пишет руководитель ЦПД Коваленко.

Характерно, что 21 марта, когда Киев нанёс удар по этому же объекту, на Украине также пытались обвинить в этом Россию. Хотя ВС РФ, в отличие от ВСУ, не нарушали договоренности о моратории на удары по энергообъектам.

Теперь же удар наносился РСЗО HIMARS. В Минобороны РФ заявили, что станция уничтожена.

 

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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