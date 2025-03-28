В Совете нацбезопасности Украины вновь пытались перевернуть реальность с ног на голову.
Там заявили, что в Курской области РФ сама ударила по газоизмерительной станции "Суджа".
"Россия снова атаковала газотранспортную систему (газоизмерительную станцию) "Суджа" на Курщине, которую они не контролируют", — пишет руководитель ЦПД Коваленко.
Характерно, что 21 марта, когда Киев нанёс удар по этому же объекту, на Украине также пытались обвинить в этом Россию. Хотя ВС РФ, в отличие от ВСУ, не нарушали договоренности о моратории на удары по энергообъектам.
Теперь же удар наносился РСЗО HIMARS. В Минобороны РФ заявили, что станция уничтожена.
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