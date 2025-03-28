Эстонская разведка: Украина переходит на разведданные ЕС

1:25 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Владимир Зеленский объявил о достижении договоренности с европейскими партнерами о расширении доступа Украины к разведданным, включая технологии и спутники стран Евросоюза.

Это заявление было сделано в ходе брифинга, посвященного итогам встречи "коалиции желающих", состоявшейся в четверг.

По словам Зеленского, европейские партнеры проявили инициативу и согласились предоставить Украине доступ к своим разведданным и технологиям. Он не стал уточнять, какие именно страны принимают участие в этой инициативе.

Ранее Зеленский уже заявлял, что президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной. Это произошло после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Кремль, в свою очередь, выдвинул условие для разрешения конфликта на Украине мирным путем — полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных киевскому режиму.

На встрече делегаций США и Украины в Саудовской Аравии было принято совместное заявление, в котором Киев и Вашингтон объявили о готовности к прекращению огня на 30 дней с возможностью продления по согласию сторон. Кроме того, Штаты обязались возобновить военные поставки Украине и обмен разведданными.

Уточнения

Европе́йский сою́з — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

