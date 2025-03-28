Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Защиты от Америки не предусмотрено: Вэнс заявил, что США защитит Гренландию
Приход демократии: США боится, что Гренландия не защищена. Поэтому нападут на нее
Военные технологии во льдах: Америка раскрыла планы на Гренландию
Вы ее защитить не можете: Америка объяснила Дании, почему заберет Гренландию
ЗОЖ чуть не довёл до капельницы: что не так с модой на воду
Эпидемиологи предупреждают: 70 зараженных вирусом H5N1 и один смертельный случай — что дальше?
Вопрос поколений: чем Америка обеспечит будущее детей
Шалфей лекарственный: незаменимая трава для здоровья и дизайна
Выдавливание прыщей и еще 4 роковые ошибки: как мы вредим своей коже каждый день

Эстонская разведка: Украина переходит на разведданные ЕС

1:25
Силовые структуры » Военные новости

Владимир Зеленский объявил о достижении договоренности с европейскими партнерами о расширении доступа Украины к разведданным, включая технологии и спутники стран Евросоюза.

Это заявление было сделано в ходе брифинга, посвященного итогам встречи "коалиции желающих", состоявшейся в четверг.

По словам Зеленского, европейские партнеры проявили инициативу и согласились предоставить Украине доступ к своим разведданным и технологиям. Он не стал уточнять, какие именно страны принимают участие в этой инициативе.

Ранее Зеленский уже заявлял, что президент США Дональд Трамп разблокировал обмен разведданными с Украиной. Это произошло после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Кремль, в свою очередь, выдвинул условие для разрешения конфликта на Украине мирным путем — полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных киевскому режиму.

На встрече делегаций США и Украины в Саудовской Аравии было принято совместное заявление, в котором Киев и Вашингтон объявили о готовности к прекращению огня на 30 дней с возможностью продления по согласию сторон. Кроме того, Штаты обязались возобновить военные поставки Украине и обмен разведданными.

Уточнения

Европе́йский сою́з — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Наука и техника
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним Аудио 
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
Еда и рецепты
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально Аудио 
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
Экономика и бизнес
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России Аудио 
Популярное
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать

Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.

Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев В царской России за пропаганду русского языка можно было угодить в Сибирь Сергей Лебедев
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
Последние материалы
Защиты от Америки не предусмотрено: Вэнс заявил, что США защитит Гренландию
Приход демократии: США боится, что Гренландия не защищена. Поэтому нападут на нее
Военные технологии во льдах: Америка раскрыла планы на Гренландию
Вы ее защитить не можете: Америка объяснила Дании, почему заберет Гренландию
ЗОЖ чуть не довёл до капельницы: что не так с модой на воду
Эпидемиологи предупреждают: 70 зараженных вирусом H5N1 и один смертельный случай — что дальше?
Вопрос поколений: чем Америка обеспечит будущее детей
Шалфей лекарственный: незаменимая трава для здоровья и дизайна
Выдавливание прыщей и еще 4 роковые ошибки: как мы вредим своей коже каждый день
Чужие больше не дают: Украина решила начать производить ПВО у себя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.