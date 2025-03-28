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Безлюдная пустыня: что противник делает с Курской областью

3:02
Силовые структуры » Военные новости

Представитель 22-го мотострелкового полка из группировки войск "Север" сообщил агентству РИА Новости о последствиях пребывания украинских подразделений в населенных пунктах Курской области.

Солдат ВСУ
Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солдат ВСУ

По его информации, все поселения, контроль над которыми восстанавливают российские силы, подверглись значительному разорению.

Офицер рассказал, что магазины и складские помещения оказались разграблены, аналогичная участь постигла квартиры и частные домовладения. Было отмечено, что практически все ценное имущество было похищено и вывезено. На стенах зданий обнаруживались нацистская символика и нецензурные надписи.

Кроме того, собеседник агентства указал на массовое минирование: взрывные устройства были заложены в домах, автомобилях и лесополосах. Эти территории, по его словам, были превращены в сеть укрепленных огневых позиций, где было найдено большое количество вооружения натовского производства и мин западного образца.

В настоящее время штурмовые группы упомянутого 22-го полка продолжают операцию по установлению оперативного контроля над населенным пунктом Гуево в Курской области. Эти действия являются частью более широкой кампании, начавшейся после того, как утром 6 августа 2024 года украинские силы предприняли попытку наступления на территорию региона, но их продвижение было остановлено.

Ранее высшее военное руководство РФ обозначало цели операции. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял о намерении завершить действия в Курской области разгромом противостоящих сил и выходом на линию государственной границы.

Президент России Владимир Путин еще 19 февраля сообщал об успехах российских подразделений, в частности, о том, что бойцы 810-й бригады, участвующие в боях в регионе, пересекли границу РФ и действуют на территории противника, а наступление российских войск идет по всей линии фронта. В целях обеспечения безопасности в Курской, а также в Белгородской и Брянской областях, продолжает действовать режим контртеррористической операции.

О переломном моменте в боях за Курскую область, сложившемся в пользу России, стало известно в начале марта. Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, характеризуя ситуацию, отметил, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", подтвердив продолжение наступательных действий российских военных. По данным российского оборонного ведомства, только за период с 8 по 14 марта под контроль Вооруженных Сил России перешли 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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