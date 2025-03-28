ВСУ теряет контроль: что сейчас происходит в Курской области?

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Украинцы все еще контролируют три населенных пункта в Курской области — Гуево, Горналь и Олешня. О последних событиях в этом регионе рассказал военкор KP. RU Александр Коц.

Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

По его словам, в Гуево бои уже идут на окраинах, а Олешню, вероятно, ждет судьба Гоголевки, где сопротивление было сломлено.

В действиях ВСУ видно отчаяние, подметил Коц.

"В четверг ВСУ нанесли двойной удар из "Хаймарс" по газоизмерительной станции "Суджа". Ранее оккупанты подорвали ГИС, а сейчас фактически уничтожили. Получается, Киев полностью потерял контроль над этой территорией", — сказано в сообщении.

По словам военкора, Украина отличается тем, что некоторые подразделения и их натовские кураторы "плевать хотели" на высокие договоренности, сообщает KP. RU.