Ужас НАТО. Россия будет полностью готова к войне с НАТО через 5 лет 

Кремль воспринимает Запад как системного врага и готов использовать силу.
Об этом сказано в докладе Федеральной разведслужбы ФРГ.
Несмотря на конфликт на Украине, российские войска, ВКС РФ и флот сохраняют боеспособность. После завершения СВО армия может быть быстро переброшена к границам балтийских стран.
Оборонная промышленность России производит больше, чем надо для нужд, отмечает немецкое разведведомство.
Российские военные расходы стремительно растут: в текущем году бюджет достигнет 120 млрд евро — в 4 раза больше, чем в 2021 году. Численность ВС РФ должна увеличиться до 1,5 млн бойцов, а объём вооружений на границе с НАТО — на 50 процентов.
По оценке, Москва якобы специально наращивает военный потенциал и через 5 лет будет полностью готова противостоять НАТО.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.