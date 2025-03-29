ВСУ бросают попытки взять границу танками: новая тактика противника

1:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В Белгородской области в последнее время наблюдается смена стратегии украинских подразделений.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

Они вышли из привычного использования тяжелой техники и стали делать ставку на диверсионно-штурмовые отряды, а также на беспилотные системы с расширенной дальностью полета.

Добровольцы из подразделения "Анвар" отмечают, что сначала ВСУ пытались прорвать границу через применение инженерных машин разграждения, однако расчеты FPV-дронов уничтожили эти машины.

После этого, по словам бойцов "Анвара", противник перешел к тактике небольших пехотных групп, применяя дроны дальнего радиуса действия. Как уточняют добровольцы, к линии соприкосновения перебрасываются новые операторы FPV-дронов, аппараты которых способны летать дальше, чем обычно.

Считается, что подобные действия призваны контролировать основные пути снабжения и возможные маршруты ротации российских сил в радиусе 15-20 километров.

Однако, несмотря на активизацию украинских беспилотных средств, добровольцы утверждают, что российские войска продолжают наступательное движение и удерживают коммуникации. По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки ВСУ потеряли до 185 военнослужащих в зоне боевых действий российской группировки войск "Север" на направлении Белгородской области.

Уточнения

Белгоро́дская о́бласть — субъект Российской Федерации, расположен в юго-западной части России в 500—700 км к югу от Москвы, на границе с Украиной.

