В Белгородской области в последнее время наблюдается смена стратегии украинских подразделений.
Они вышли из привычного использования тяжелой техники и стали делать ставку на диверсионно-штурмовые отряды, а также на беспилотные системы с расширенной дальностью полета.
Добровольцы из подразделения "Анвар" отмечают, что сначала ВСУ пытались прорвать границу через применение инженерных машин разграждения, однако расчеты FPV-дронов уничтожили эти машины.
После этого, по словам бойцов "Анвара", противник перешел к тактике небольших пехотных групп, применяя дроны дальнего радиуса действия. Как уточняют добровольцы, к линии соприкосновения перебрасываются новые операторы FPV-дронов, аппараты которых способны летать дальше, чем обычно.
Считается, что подобные действия призваны контролировать основные пути снабжения и возможные маршруты ротации российских сил в радиусе 15-20 километров.
Однако, несмотря на активизацию украинских беспилотных средств, добровольцы утверждают, что российские войска продолжают наступательное движение и удерживают коммуникации. По данным Минобороны РФ, за прошедшие сутки ВСУ потеряли до 185 военнослужащих в зоне боевых действий российской группировки войск "Север" на направлении Белгородской области.
Белгоро́дская о́бласть — субъект Российской Федерации, расположен в юго-западной части России в 500—700 км к югу от Москвы, на границе с Украиной.
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