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Бои за каждый дом: как проходит отчистка Курской области от ВСУ

0:54
Силовые структуры » Военные новости

Бои в поселке Гуево идут за каждый подвал, как сообщают РИА Новости бойцы с места сражения.  

В населенном пункте Гуево, расположенном в Курской области, украинские силы продолжают удерживать укрепленные подземные укрытия, но добровольцы подразделения "Анвар" указывают, что российские войска постепенно продвигаются вперед.

По словам бойца этого подразделения с позывным "Белый", противнику все труднее сохранять позиции, несмотря на поступление новых резервов.

"Анвар" оказывает поддержку наступательной операции, которую ведет 30-й мотострелковый полк 72-й дивизии группировки войск "Север". С конца зимы в регионе отмечается расширение боевых действий: в марте российские силовые структуры объявили о масштабной атаке для освобождения ряда территорий, включая город Суджа.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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