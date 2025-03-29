Бои в поселке Гуево идут за каждый подвал, как сообщают РИА Новости бойцы с места сражения.
В населенном пункте Гуево, расположенном в Курской области, украинские силы продолжают удерживать укрепленные подземные укрытия, но добровольцы подразделения "Анвар" указывают, что российские войска постепенно продвигаются вперед.
По словам бойца этого подразделения с позывным "Белый", противнику все труднее сохранять позиции, несмотря на поступление новых резервов.
"Анвар" оказывает поддержку наступательной операции, которую ведет 30-й мотострелковый полк 72-й дивизии группировки войск "Север". С конца зимы в регионе отмечается расширение боевых действий: в марте российские силовые структуры объявили о масштабной атаке для освобождения ряда территорий, включая город Суджа.
Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.
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