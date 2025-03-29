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Мастера беспилотной авиации: дрон ВС РФ увернулся от удара ВСУ и долетел до цели

1:23
Силовые структуры » Военные новости

Российский дрон с оптоволоконным управлением вывел из строя ретранслятор противника в зоне боевых действий.

Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"
Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"

По информации, полученной из военных источников, противник безуспешно пытался сбить следующий беспилотник, однако российский аппарат успешно избежал контакта с вражеским дроном. После уклонения от атаки он нанес удар по блиндажу, где находился расчет, управлявший аппаратом противника. Информацию передают РИА Новости. 

Сразу после поражения объекта была зафиксирована вторичная детонация, которая усилила общий эффект удара. В дальнейшем прямое попадание уничтожило подземное укрытие, предположительно занимавшееся хранением оружия, где скрывались несколько бойцов.

Подразделение "Анвар" при этом продолжает поддерживать наступательные действия 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, входящего в группировку "Север".

В марте российские силы объявили о широком наступлении в Курской области, результатом которого стало взятие города Суджа и ряда других населенных пунктов. На текущем этапе боевые подразделения расширяют зону контроля и вытесняют украинские формирования из региона, в том числе из населенного пункта Гуево, где продолжатся активные столкновения.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — воздушное судно без экипажа на его борту.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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