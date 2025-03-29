Такое себе перемирие: ВСУ нарастили атаки по объектам российской инфраструктуры

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В российском оборонном ведомстве сообщили о существенном увеличении числа ударов по объектам энергетики на территории Курской и Белгородской областей.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

При этом информация президента Украины о прекращении подобных операций не соответствует действительности.

В частности, за минувшие сутки в Белгородской области было зафиксировано несколько серьезных инцидентов. Боевые беспилотники нанесли удары по производственному филиалу компании "Россети Центр", известному как "Белгородэнерго".

Пострадала также подстанция "Красная Яруга" и высоковольтная линия "Борисовка — Красная Яруга". Особый ущерб был причинен трансформаторному оборудованию, где повреждение основного агрегата привело к выходу из строя целой трансформаторной подстанции.

Специалисты оборонного ведомства отметили значительные разрушения в энергетическом секторе региона. Последствия атак оказались весьма ощутимыми для гражданского населения — без электроснабжения остались тысячи местных жителей. Эксперты подчеркивают, что ситуация требует немедленного реагирования и принятия мер по защите критически важных объектов инфраструктуры.

Уточнения

"Федера́льная сетева́я компа́ния — Россети" (ПАО "Россети") — российская энергетическая компания, основным видом деятельности которой является передача электроэнергии.

