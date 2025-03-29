В российском оборонном ведомстве сообщили о существенном увеличении числа ударов по объектам энергетики на территории Курской и Белгородской областей.
При этом информация президента Украины о прекращении подобных операций не соответствует действительности.
В частности, за минувшие сутки в Белгородской области было зафиксировано несколько серьезных инцидентов. Боевые беспилотники нанесли удары по производственному филиалу компании "Россети Центр", известному как "Белгородэнерго".
Пострадала также подстанция "Красная Яруга" и высоковольтная линия "Борисовка — Красная Яруга". Особый ущерб был причинен трансформаторному оборудованию, где повреждение основного агрегата привело к выходу из строя целой трансформаторной подстанции.
Специалисты оборонного ведомства отметили значительные разрушения в энергетическом секторе региона. Последствия атак оказались весьма ощутимыми для гражданского населения — без электроснабжения остались тысячи местных жителей. Эксперты подчеркивают, что ситуация требует немедленного реагирования и принятия мер по защите критически важных объектов инфраструктуры.
"Федера́льная сетева́я компа́ния — Россети" (ПАО "Россети") — российская энергетическая компания, основным видом деятельности которой является передача электроэнергии.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.