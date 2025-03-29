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Такое себе перемирие: ВСУ нарастили атаки по объектам российской инфраструктуры

1:16
Силовые структуры » Военные новости

В российском оборонном ведомстве сообщили о существенном увеличении числа ударов по объектам энергетики на территории Курской и Белгородской областей.

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Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
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При этом информация президента Украины о прекращении подобных операций не соответствует действительности.

В частности, за минувшие сутки в Белгородской области было зафиксировано несколько серьезных инцидентов. Боевые беспилотники нанесли удары по производственному филиалу компании "Россети Центр", известному как "Белгородэнерго".

Пострадала также подстанция "Красная Яруга" и высоковольтная линия "Борисовка — Красная Яруга". Особый ущерб был причинен трансформаторному оборудованию, где повреждение основного агрегата привело к выходу из строя целой трансформаторной подстанции.

Специалисты оборонного ведомства отметили значительные разрушения в энергетическом секторе региона. Последствия атак оказались весьма ощутимыми для гражданского населения — без электроснабжения остались тысячи местных жителей. Эксперты подчеркивают, что ситуация требует немедленного реагирования и принятия мер по защите критически важных объектов инфраструктуры.

Уточнения

"Федера́льная сетева́я компа́ния — Россети" (ПАО "Россети") — российская энергетическая компания, основным видом деятельности которой является передача электроэнергии.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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