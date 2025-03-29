Нарушая все договоренности: все удары ВСУ по Белгородчине за сутки

1:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В течение последних суток украинские военные неоднократно наносили удары по объектам энергетической инфраструктуры в приграничном регионе России.

Фото: commons.wikimedia.org by Trydence, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ БПЛА R18 ВСУ

Представители оборонного ведомства сообщили о серии инцидентов, произошедших с раннего утра до позднего вечера.

Первое происшествие зафиксировали ранним утром, когда в результате попадания беспилотника вышла из строя важная линия электропередачи напряжением 35 кВ на территории одного из филиалов "Россетей". Это привело к обрыву проводов и прекращению подачи электроэнергии по направлению Айдар — Белый Колодезь.

Спустя несколько часов удар пришелся по крупной подстанции с напряжением 110 кВ. Специалисты отметили серьезные повреждения основного оборудования — трансформатора. Днем ситуация ухудшилась после очередной атаки, которая привела к выходу из строя целого комплекса трансформаторных подстанций и временному отключению потребителей.

Особенно ощутимый ущерб был нанесен во второй половине дня. В районе Грайворонского округа высокотехнологичное оборудование помогло предотвратить более масштабную аварию, но свыше тысячи домохозяйств все же остались без электричества из-за повреждения линии 10 кВ.

Завершающим эпизодом стала вечерняя атака на магистральную линию в Борисовском районе. Последствия удара затронули более восьми тысяч бытовых абонентов, которым пришлось временно пережить отсутствие электроэнергии. Оборонное ведомство подчеркивает необходимость усиления мер защиты критически важных объектов энергетической инфраструктуры региона.

Уточнения

Белгоро́дская о́бласть — субъект Российской Федерации, расположен в юго-западной части России в 500—700 км к югу от Москвы, на границе с Украиной.

