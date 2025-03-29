ТОП-5 советских военных технологий, которые удивили НАТО

2:31 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Советский Союз создал множество военных технологий, которые шокировали НАТО и изменили ход Холодной войны.

Фото: commons.wikimedia.org by ru:Участник:Goodvint, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ТОС-1А Буратино на репетиции парада 4.5.2010

Вот ТОП-5 советских военных разработок, которые поразили Запад.

1. Ракета Р-7 — первый в мире межконтинентальный баллистический комплекс

Год создания: 1957.

Это не только первая МБР в истории, но и ракета, которая вывела на орбиту первый спутник. Она могла нести ядерный заряд на расстояние около 8 000 км, заставив НАТО осознать, что СССР способен ударить по США.

2. МиГ-25 — сверхзвуковой перехватчик, который испугал НАТО

Год создания: 1964.

Этот истребитель разгонялся до 3 000 км/ч (в 3 раза быстрее звука), имел мощный радар и мог нести ракеты с дальностью до 80 км. Запад считал его непобедимым, пока не узнал, что у него слабая манёвренность.

3. С-300 — первая в мире модульная система ПВО

Год создания: 1978.

Система, которая могла одновременно сбивать до 6 целей на высоте до 30 км. По возможностям она превосходила аналоги НАТО и до сих пор считается одной из лучших систем ПВО в мире.

4. Тихий подводный флот — "Акула" и "К-222"

Годы создания: 1970-1980-е.

Советская подлодка К-222 (проект 661 "Анчар") стала самой быстрой в мире — 82 км/ч под водой!

А "Акула" (проект 941) — самая большая атомная подлодка, вооружённая 20 баллистическими ракетами. Её появление шокировало Запад.

5. "Буратино" — ТОС-1, термобарическая реактивная система

Год создания: 1980-е.

Огнемётная система, которая выпускала ракеты с объемно-детонирующей смесью. Одна такая атака уничтожала всё на площади до 40 000 м² — эффективнее обычного артиллерийского обстрела.

СССР не просто догонял Запад в гонке вооружений, а часто опережал его. Многие из этих технологий остаются актуальными и по сей день.