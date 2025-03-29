ТОП-5 советских военных технологий, которые удивили НАТО

Советский Союз создал множество военных технологий, которые шокировали НАТО и изменили ход Холодной войны.
Вот ТОП-5 советских военных разработок, которые поразили Запад.
1. Ракета Р-7 — первый в мире межконтинентальный баллистический комплекс
Год создания: 1957.
Это не только первая МБР в истории, но и ракета, которая вывела на орбиту первый спутник. Она могла нести ядерный заряд на расстояние около 8 000 км, заставив НАТО осознать, что СССР способен ударить по США.
2. МиГ-25 — сверхзвуковой перехватчик, который испугал НАТО
Год создания: 1964.
Этот истребитель разгонялся до 3 000 км/ч (в 3 раза быстрее звука), имел мощный радар и мог нести ракеты с дальностью до 80 км. Запад считал его непобедимым, пока не узнал, что у него слабая манёвренность.
3. С-300 — первая в мире модульная система ПВО
Год создания: 1978.
Система, которая могла одновременно сбивать до 6 целей на высоте до 30 км. По возможностям она превосходила аналоги НАТО и до сих пор считается одной из лучших систем ПВО в мире.
4. Тихий подводный флот — "Акула" и "К-222"
Годы создания: 1970-1980-е.
Советская подлодка К-222 (проект 661 "Анчар") стала самой быстрой в мире — 82 км/ч под водой!
А "Акула" (проект 941) — самая большая атомная подлодка, вооружённая 20 баллистическими ракетами. Её появление шокировало Запад.
5. "Буратино" — ТОС-1, термобарическая реактивная система
Год создания: 1980-е.
Огнемётная система, которая выпускала ракеты с объемно-детонирующей смесью. Одна такая атака уничтожала всё на площади до 40 000 м² — эффективнее обычного артиллерийского обстрела.
СССР не просто догонял Запад в гонке вооружений, а часто опережал его. Многие из этих технологий остаются актуальными и по сей день.
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