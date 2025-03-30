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Своего и не было: ВСУ признались, что уже третий год воюют иностранными снарядами

Силовые структуры » Военные новости

Пленный солдат ВСУ рассказал, что украинская армия уже третий год воюет исключительно иностранными боеприпасами. 

Солдат ВСУ
Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Солдат ВСУ

Украинская армия уже почти три года использует в боевых действиях иностранные боеприпасы — такую информацию сообщил РИА Новости пленный военнослужащий Александр Смольников, мобилизованный в самом начале конфликта, 24 февраля 2022 года, из Черниговской области.

По его словам, он принимал участие в боях на донецком направлении начиная с лета 2022 года, а позже попал в плен в районе лесопосадки неподалёку от Угледара. В разговоре с журналистами он уточнил, что импортные боеприпасы начали поступать уже в конце того же года. Смольников отметил, что старые советские снаряды тогда практически закончились, и на смену им пришли свежие поставки — по его утверждению, это было видно даже по упаковке, поскольку ящики с новыми боеприпасами отличались от прежних.

В российском руководстве неоднократно подчёркивали, что передача оружия Украине со стороны западных стран только усугубляет ситуацию. Москва считает, что такие действия препятствуют мирному урегулированию и фактически втягивают страны НАТО в вооружённый конфликт.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины рассматриваются как законные цели для российских сил. Он также подчёркивал, что участие западных государств не ограничивается поставками — военных специалистов обучают на территории стран-членов НАТО, включая Великобританию, Германию, Италию и другие.

В Кремле, в свою очередь, подчёркивают, что усиление поставок оружия Киеву со стороны Запада снижает шансы на переговоры и может привести к ещё более серьёзным последствиям.

Уточнения

Черни́говская о́бласть — область в центре Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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