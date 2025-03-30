Ядерное обновление: Америка обновит свой ядерный арсенал

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Министр энергетики США Крис Райт в беседе с телеканалом Fox News подчеркнул необходимость обновления американского ядерного арсенала.

Фото: Flickr by Burnt Pineapple Productions, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ядерный взрыв

По его словам, в настоящее время первоочередной задачей не является увеличение количества боезарядов, а их техническая модернизация.

Он напомнил, что создание первого атомного оружия во время Второй мировой войны стало значительным достижением для США. Как отметил Райт, именно оно сыграло важную роль в ускорении окончания конфликта, что, по его мнению, позволило сохранить жизни десятков, а возможно, и сотен тысяч американцев.

Министр также обратил внимание на то, что после завершения Холодной войны страна на протяжении примерно тридцати лет не занималась разработкой новых образцов ядерного вооружения. Это, по его словам, привело к тому, что большая часть арсенала устарела и нуждается в обновлении.

При этом Райт подчеркнул, что главная цель ядерного оружия — не его применение, а сдерживание. Он выразил уверенность, что современные разработки должны обеспечивать безопасность, но не провоцировать конфликты.

Уточнения

Кристофер Аллен Райт — американский государственный деятель и предприниматель. Министр энергетики США с 4 февраля 2025 года.

