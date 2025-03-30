Подальше от пехоты: Европа намерена отправить морские и воздушные силы на Украину

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Европейские государства всё активнее рассматривают возможность участия в обеспечении безопасности на Украине, сосредотачивая внимание на воздушных и морских компонентах.

Фото: commons.wikimedia.org by Staff Sgt. Nathaniel Allen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солдаты немецкого бундесвера

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на двух европейских дипломатов. Основной причиной такого подхода называют ограниченные возможности для размещения крупного наземного контингента, в то время как некоторые страны готовы предоставить ресурсы для патрулирования воздушного пространства и акватории Чёрного моря.

Издание отмечает, что уже в ближайшее время европейские союзники намерены направить на Украину военную группу, чтобы провести оценку и определить необходимое количество военнослужащих для возможного размещения.

По словам источников, фокус обсуждений постепенно смещается в сторону использования авиации и флота, поскольку развертывание значительных сухопутных сил вызывает определённые сложности.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер предпринимают усилия по формированию широкой "коалиции желающих" — объединения из 37 стран, которые могли бы направить на Украину так называемых миротворцев и предоставить Киеву гарантии безопасности.

Однако не все воспринимают эти инициативы всерьёз. По информации The Telegraph, ряд британских военных назвали предложения своего премьер-министра скорее политическим спектаклем, поскольку, по их словам, конкретных планов по реализации миссии пока не существует.

Российская сторона, в свою очередь, резко критикует подобные идеи. Глава МИД России Сергей Лавров в начале марта заявил, что Москва не видит пространства для компромисса по вопросу размещения иностранных сил на территории Украины. Он подчеркнул, что в случае ввода зарубежного контингента, страны Запада будут опираться на созданные "факты на земле", что, по мнению Москвы, помешает реальному мирному урегулированию.

Ранее в Министерстве иностранных дел России называли подобные инициативы со стороны ЕС провокационными и обвиняли западные столицы в попытке поддержать у Киева иллюзии военной победы.

Кроме того, в Службе внешней разведки РФ заявляли, что Запад может использовать так называемую миротворческую миссию как прикрытие для размещения на Украине до 100 тысяч военнослужащих, что российские спецслужбы расценивают как фактическую оккупацию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркнул, что ввод миротворцев возможен только при согласии всех сторон конфликта, и добавил, что пока говорить об этом преждевременно.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

