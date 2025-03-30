Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подальше от пехоты: Европа намерена отправить морские и воздушные силы на Украину
Хотите сохранить яркость цвета? Эти простые правила спасут ваши волосы
Секрет автосалонов раскрыт — на чём они сейчас теряют и как этим воспользоваться
Как закончится конфликт: США намерены радикально пересмотреть отношения с РФ
Ядерное обновление: Америка обновит свой ядерный арсенал
Своего и не было: ВСУ признались, что уже третий год воюют иностранными снарядами
Цены на красную икру рухнут в 2025 году: эксперт раскрыл причину
Белка больше, чем в стейке — топ-10 продуктов, которые стоит есть каждый день
Выносили вещи, выгоняли из гримёрок: дочь Винокура рассказала об изнанке балета

Доставка задерживается: военная помощь Украине осела в Польше

Силовые структуры » Военные новости

Поставка танков M1A1 Abrams, предназначенных для украинской армии, столкнулась с задержками — об этом пишет издание The National Interest.

Танк M1 Abrams стреляет по цели во время учений
Фото: marines.mil by Дэмиен Гутьеррес, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Танк M1 Abrams стреляет по цели во время учений

По данным источника, бронетехника, которую предоставила Австралия в рамках военной помощи, в настоящее время находится в Польше, однако передача её Украине откладывается.

Как отмечает автор материала, ситуация напоминает исторический прецедент, когда немецкая техника в своё время также застревала на территории Польши. Теперь подобный сценарий может повториться: боевые машины, столь необходимые Киеву, рискуют остаться на польской территории, не дойдя до пункта назначения.

Причиной задержки, по словам обозревателя, стал затянувшийся процесс проверки и согласований, связанный с действиями американской администрации.

Именно это, как указывается в статье, мешает оперативной передаче танков. Автор с иронией добавил, что пока техника остаётся в Польше, она, скорее всего, будет просто покрываться пылью, вместо того чтобы быть использованной по назначению.

Напомним, что власти Австралии ещё 17 октября прошлого года пообещали предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 164 миллиона долларов. В его состав вошли 49 танков M1A1 Abrams, ранее выведенных из эксплуатации. Таким образом, общий объём австралийской поддержки достиг одного миллиарда долларов.

Уточнения

M1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Домашние животные
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном Аудио 
Кошка спит с вами? Вот что это говорит о вашем здоровье
Домашние животные
Кошка спит с вами? Вот что это говорит о вашем здоровье Аудио 
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Туризм
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить Аудио 
Популярное
Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном

Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.

Он весит 30 граммов, умирает в шесть лет — и захватил весь мир: но вы до сих пор не замечаете его за окном
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Нарушители из Украины испортили природное чудо Венгрии — и это нельзя исправить
Змеи обходят стороной: как пара кустов может спасти лето на даче
Этот рецепт моркови знают не все — а зря, она получается идеальной
Истребитель-перехватчик МиГ-41. Самолёт шестого поколения покорит ближний космос Дмитрий Плотников Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев
Лучшие духи для весны, которые сводят с ума окружающих
Китай показал, каким будет двигатель будущего — и это не электричество
Ночь наступит в обед: где в России можно увидеть солнечное затмение 29 марта
Ночь наступит в обед: где в России можно увидеть солнечное затмение 29 марта
Последние материалы
Смородина даёт урожай в 2 раза больше, если полить её не тем, чем принято
Секрет встроенного шкафа: где спрятать трубы и дефекты отделки
Эволюционный концерт: птицы получают кайф от собственного пения: судите сами
Рыба, от которой вы не успеете оправиться: скрытая угроза на вашей тарелке
SOS-улыбка: экспресс-отбеливание перед свиданием или фотосессией
На что смотреть в салоне, чтобы потом легко продать машину
ТОП-5 самых вместительных автобусов СССР
Слёзы чемпионов: Михаил Боярский раскрыл, о ком хотел бы снять трагический фильм
Хотите кота, но боитесь проблем? Эти породы не подведут
Миллионы тонн нефти: Венгрия и Россия готовят новую сделку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.