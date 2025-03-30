Доставка задерживается: военная помощь Украине осела в Польше

Поставка танков M1A1 Abrams, предназначенных для украинской армии, столкнулась с задержками — об этом пишет издание The National Interest.

Фото: marines.mil by Дэмиен Гутьеррес, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Танк M1 Abrams стреляет по цели во время учений

По данным источника, бронетехника, которую предоставила Австралия в рамках военной помощи, в настоящее время находится в Польше, однако передача её Украине откладывается.

Как отмечает автор материала, ситуация напоминает исторический прецедент, когда немецкая техника в своё время также застревала на территории Польши. Теперь подобный сценарий может повториться: боевые машины, столь необходимые Киеву, рискуют остаться на польской территории, не дойдя до пункта назначения.

Причиной задержки, по словам обозревателя, стал затянувшийся процесс проверки и согласований, связанный с действиями американской администрации.

Именно это, как указывается в статье, мешает оперативной передаче танков. Автор с иронией добавил, что пока техника остаётся в Польше, она, скорее всего, будет просто покрываться пылью, вместо того чтобы быть использованной по назначению.

Напомним, что власти Австралии ещё 17 октября прошлого года пообещали предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 164 миллиона долларов. В его состав вошли 49 танков M1A1 Abrams, ранее выведенных из эксплуатации. Таким образом, общий объём австралийской поддержки достиг одного миллиарда долларов.

Уточнения

M1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года.

