Мародерство и преступления: бесчинства ВСУ на захваченных территориях

В селе Мартыновка Суджанского района Курской области были зафиксированы противоправные действия украинских силовиков, сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рабочая поездка Президента Украины в Харьковскую область

По её словам, в августе 2024 года бойцы ВСУ, незаконно пересекшие границу, разместили военную технику среди жилых домов, занимались мародёрством и поджигали имущество мирных жителей.

На основании этих фактов Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Оно открыто по статьям, связанным с террористическим актом и мародёрством, в частности по подпунктам "а" и "в" части 2 статьи 205 и подпунктам "а", "в" части 3 статьи 356.1 Уголовного кодекса РФ.

Следователи продолжают работу с гражданскими лицами, которые были эвакуированы с приграничных территорий Курской области и стали свидетелями происходящего. Эти показания станут частью доказательной базы в рамках расследования.

Как подчёркивают в ведомстве, факты преступлений, совершённых как украинскими военнослужащими, так и иностранными наёмниками на территории Курской области и других приграничных регионов России, продолжают фиксироваться и расследоваться. Некоторые из причастных лиц уже осуждены, другие ожидают судебных решений.

Ранее президент Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны отметил, что все преступления, совершённые представителями киевских властей на территории России, должны быть задокументированы.

Он добавил, что украинский режим ежедневно совершает преступные действия как против собственных граждан, так и против россиян. По его словам, задача органов военной юстиции — зафиксировать эти факты, особенно в отношении мирного населения, а специальные службы должны найти виновных и обеспечить их наказание.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

