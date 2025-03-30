Похоронная служба: ВС РФ нанесли удар по расположению СБУ

ВС РФ нанесли точечный ракетный удар по пункту временного размещения украинских спецподразделений, в результате чего были ликвидированы до 170 бойцов, включая иностранных наёмников.

Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Public domain SSU Avdos

Об этом сообщили в Министерстве обороны России, уточнив, что удар пришёлся по структурам, связанным со Службой безопасности Украины (СБУ) и силами специальных операций Главного управления разведки Минобороны Украины.

Согласно официальной сводке, удары наносились не только ракетами, но также силами авиации, ударных беспилотников и артиллерии. Под огнём оказались объекты военной инфраструктуры, включая аэродромы, склады с боеприпасами, производственные площадки по сборке дронов и места их хранения.

Кроме того, удары пришлись по районам, где наблюдалось скопление украинской техники и личного состава; всего таких зон было зафиксировано порядка 140.

Российские средства противовоздушной обороны за тот же период перехватили и уничтожили две американские управляемые авиабомбы JDAM, а также 78 беспилотников самолетного типа, направленных с украинской стороны.

Уточнения

Слу́жба безопа́сности Украи́ны — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины.

