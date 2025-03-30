Министерство обороны России сообщило о значительных потерях украинской стороны на курском направлении за последние сутки.
Согласно официальной сводке, Вооружённые силы Украины за этот период лишились свыше 160 бойцов, а также утратили одну боевую бронированную машину, шесть автомобилей, квадроцикл и четыре пункта управления беспилотниками.
Также в Минобороны отметили, что с начала боевых действий на этом участке фронта общие потери ВСУ превысили 71 тысячу человек. Кроме того, украинская армия, по информации ведомства, недосчиталась 402 танков, 329 боевых машин пехоты и 290 бронетранспортёров.
Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.