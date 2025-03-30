Кара огненная — подразделения ВС РФ нанесли поражение ВСУ

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российские войска, входящие в группировку "Север", нанесли ощутимый урон украинским подразделениям в районах населённых пунктов Горналь, Гуево и Олешня, расположенных в Курской области.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ всу

Об этом говорится в официальной сводке Министерства обороны России, в которой описывается отражение попытки украинских сил прорваться на российскую территорию.

Как отмечается, в результате наступательных действий были поражены части сразу четырёх украинских бригад — одной механизированной, двух десантно-штурмовых и одной бригады территориальной обороны. Авиация и артиллерийские расчёты также нанесли удары по силам противника не только на территории Курской области, но и в районе пятнадцати населённых пунктов Сумской области на территории Украины.

В оборонном ведомстве России подчеркнули, что операция по нейтрализации украинских формирований на этом направлении продолжается, и Вооружённые силы РФ удерживают инициативу на курском участке границы.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

