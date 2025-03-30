Великобритания пойдет на войну с Россией: что стоит за отправкой войск на Украину

1:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Издание Daily Mail предупредило о возможных последствиях отправки британских войск на территорию Украины.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government Американские военные

По мнению автора материала, подобный шаг может спровоцировать прямое столкновение с Россией и вывести конфликт на новый, куда более опасный уровень.

В статье отмечается, что лидер Лейбористской партии сэр Кир Стармер, ранее известный своими пацифистскими взглядами во времена холодной войны, теперь всерьёз рассматривает возможность переброски британских военных на украинскую территорию.

Обозреватель подчёркивает, что такой шаг может быть воспринят Москвой как прямая угроза, что потенциально приведёт к масштабной эскалации — вплоть до применения ядерного оружия против Великобритании. Последствия подобного сценария, по мнению автора, могут отбросить страну на столетия назад.

На фоне этих опасений в Париже состоялся саммит так называемой "коалиции желающих", где обсуждались возможные меры по обеспечению безопасности Украины.

Среди идей рассматривалось и размещение на украинской территории международных "миротворческих сил". В мероприятии участвовали представители 28 государств, включая лидеров стран ЕС, а также главы Европейской комиссии, Европейского совета и генеральный секретарь НАТО. Некоторые страны, такие как Канада, Австралия и Австрия, направили послов.

Между тем, как сообщила The Wall Street Journal, кампания Великобритании и Франции по убеждению других европейских стран присоединиться к военному контингенту на Украине фактически провалилась. США, в свою очередь, полностью отвергли этот план, отказавшись поддерживать подобную инициативу.

Уточнения

Кир Ро́дни Ста́рмер — британский политический и государственный деятель, премьер-министр Великобритании с 5 июля 2024 года, лидер Лейбористской партии с 4 апреля 2020 года. Бывш

