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Хозяин не знал: Киев напал на Курщину без согласования с США

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Силовые структуры » Военные новости

NYT сообщает, что украинские военные пересекли границу России и вошли в Курскую область в августе 2024 года, используя технику, поставленную западными союзниками.

армия
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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При этом, как подчёркивает газета, операция была проведена без предварительного уведомления Вашингтона.

Журналисты отметили, что украинская сторона действовала тайно, нарушив ранее согласованную линию разграничения. Поставленное коалицией оборудование было доставлено на территорию России без согласования с Соединёнными Штатами, что, по словам авторов публикации, стало неожиданностью для американских властей.

Издание подчеркнуло, что этот шаг украинских сил стал серьёзным ударом по доверию между Киевом и его западными партнёрами.

Уточнения

Вооружённые си́лы Украи́ны — военная организация, предназначенная для обеспечения военной безопасности и вооружённой защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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