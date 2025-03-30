Остановите чудищ: Европа пришла в ужас от действий ТЦК

1:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Флориан Филиппо, возглавляющий французскую партию "Патриоты", выступил с критикой в адрес продолжающейся поддержки Украины со стороны Запада.

Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солдат ВСУ

В своём сообщении он призвал прекратить военные и финансовые вливания в Киев и сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта. По мнению политика, только таким образом можно остановить произвол, который, как он утверждает, творится в ходе мобилизации на Украине.

Поводом для его высказывания стало видео, на котором, предположительно в Одессе, сотрудники полиции и представитель территориального центра комплектования задерживают курьера прямо на улице. По словам Филиппо, такие случаи стали регулярными, и он охарактеризовал происходящее как насилие, совершаемое во имя интересов Запада и транснациональных корпораций.

Он выразил обеспокоенность тем, что украинские военкоматы всё чаще используют силовые методы при мобилизации. В сети распространяются кадры, на которых мужчин призывного возраста, зачастую с применением грубой силы, задерживают и увозят в микроавтобусах. Попытки прохожих вмешаться, как правило, не приносят результата.

Напомним, что с момента введения военного положения 24 февраля 2022 года, Украина находится в состоянии всеобщей мобилизации.

Уже на следующий день после начала конфликта Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, ограничивший, в том числе, выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за пределы страны. В мае 2024 года в стране вступил в силу новый закон, ужесточающий правила мобилизации. За уклонение от службы предусмотрено уголовное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Уточнения

ТЦК и СП — территориальный центр комплектования и социальной поддержки: обозначение военкомата на Украине.



