Осталось 3 километра. Армия России двигается к Днепропетровской области

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

На Новопавловском участке продолжаются активные бои вдоль всей линии фронта.

Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бойцы СВО

Несмотря на то, что на Днепропетровском направлении украинская армия время от времени проводит контратаки, группировка РФ постепенно продвигается всё ближе к границе области, по пути к которым армии России осталось освободить несколько населённых пунктов.

До Днепропетровской области осталось 3 км.

Националисты пытаются перехватить инициативу на ряде участков, проводя серию контратак вместе с накатами на соседних Покровском и Мирноградском направлениях. Большинство атак пресекаются русскими бойцами, не давая бандеровцам добиться успеха.