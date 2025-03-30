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Осталось 3 километра. Армия России двигается к Днепропетровской области

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Силовые структуры » Военные новости

На Новопавловском участке продолжаются активные бои вдоль всей линии фронта.

Бойцы СВО
Фото: www.vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бойцы СВО

Несмотря на то, что на Днепропетровском направлении украинская армия время от времени проводит контратаки, группировка РФ постепенно продвигается всё ближе к границе области, по пути к которым армии России осталось освободить несколько населённых пунктов.

До Днепропетровской области осталось 3 км.

Националисты пытаются перехватить инициативу на ряде участков, проводя серию контратак вместе с накатами на соседних Покровском и Мирноградском направлениях. Большинство атак пресекаются русскими бойцами, не давая бандеровцам добиться успеха.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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