На Новопавловском участке продолжаются активные бои вдоль всей линии фронта.
Несмотря на то, что на Днепропетровском направлении украинская армия время от времени проводит контратаки, группировка РФ постепенно продвигается всё ближе к границе области, по пути к которым армии России осталось освободить несколько населённых пунктов.
До Днепропетровской области осталось 3 км.
Националисты пытаются перехватить инициативу на ряде участков, проводя серию контратак вместе с накатами на соседних Покровском и Мирноградском направлениях. Большинство атак пресекаются русскими бойцами, не давая бандеровцам добиться успеха.
Скромный воробей кажется самым простым созданием в городе. Но за его серым оперением скрывается стратег, выживальщик и мастер хитрых приёмов.