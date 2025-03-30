Число есть, умения нет. Европа не готова к войне с Россией

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Готовность Европы к конфликту с Россией очень низкая.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ нато

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

СМИ подводит неутешительные итоги: несмотря на численное преимущество, армия Европы почти по всем показателям не готова к войне с Россией.

По информации IISS — международного института стратегических исследований, в евроармиях всего числятся более 2 млн военных, у РФ — 1,1 млн. Европа превосходит Россию по танкам (6,7 тыс. против 2,9 тыс.), артиллерии (15,4 тыс. против 6 тыс.) и истребителям (2,3 тыс. против 1,4 тыс.).

Но, по мнению аналитиков, недостатки армий Европы значительны: нет боевого опыта, проблема с производством БК, слабые системы ПВО и отсутствие поддержки Турции в случае конфликта.

Ну а без поддержки США Европа не сможет конкурировать с ВС РФ, подытожило немецкое издание.