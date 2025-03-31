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Обвал фронта не за горами. ВС РФ уже в апреле зайдут в Днепропетровскую область

0:55
Силовые структуры » Военные новости

Армия России уже в апреле зайдёт в Днепропетровскую область.

Бойцы ВС РФ
Фото: http://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бойцы ВС РФ

Об этом сообщает украинский ТК "Легитимный" со ссылкой на свои источники.

Владимир Зеленский уже поставил задачу главкому Александру Сырскому это предотвратить.

По данным портала, офис президента Украины дал указания, что необходимо любыми средствами задержать заход русских в Днепропетровскую область до конца мая. Поскольку к концу мая это уже не будет иметь мощного информационного эффекта.

Сырский готовит усилить наступления на приграничье России. Это должно отвлечь ВС РФ от Днепропетровского направления.

В этой стратегии есть большой риск — она вымывает резерв ВСУ. В один момент может произойти огромный обвал фронта из-за того, что всё будет израсходовано ради "пиар войны", подытожил канал.

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