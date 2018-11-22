Силовики молчат о полетах боевых вертолетов из Кремля над Москвой

Несмотря на многочисленные звонки, в Федеральной службе охраны отказались комментировать факт вылета двух военных вертолётов с территории Кремля.

Видео- и фотоматериалы появились сегодня в социальных сетях. На них запечетлено, как два военных вертолёта поднимаются в воздух над Кремлём. Один из них на тросах переносит платформу, на которой можно различить фигуры людей. В соцсетях разгорелось обсуждение произошедшего.

Также в СМИ появилась информация о том, что москвичи стали свидетелями регулярных учений служб специального назначения, в рамках которых и проходил тренировочных полёт.

Позже стало известно, на вертолётах модели Ми-6 передвигается Владимир Путин. Однако в данный момент президент России находится в Анапе — там проходит очередное совещание на военную тему.

Добавим, что в СМИ появляются различные версии объяснения произошедшего. По одной из них, над Москвой регулярно летают вертолёты: их используют и полиция, и МЧС, а также военные и правительство — чтобы не создавать пробки во время спешки на срочные заседания.