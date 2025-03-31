Секреты мужества наших солдат: что испытал десантник, сражаясь против дронов ВСУ одним автоматом

Тульские десантники 9 марта вошли в прямой контакт с украинским противником в районе Лебедевки. Во время боя в небе появилась тьма беспилотников.
"Дрон завис прямо передо мной, а в магазине уже патронов нет. И я просто запустил в него свой автомат. Метнул, как копье, и сбил. А дальше воевал чем-то чешским, трофейным", — рассказал о бое Азнаур Балаев, десантник с позывным "Прайм".
Этот солдат оказался из 51-го полка 106-й Тульской дивизии ВДВ.
Кстати, в том полку много таких отважных военных, сообщает KP. RU.
На сегодняшний день Балаев находится на лечении в госпитале.
Деса́нт — просторечное название ВДВ ВС России.
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