Секреты мужества наших солдат: что испытал десантник, сражаясь против дронов ВСУ одним автоматом

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Тульские десантники 9 марта вошли в прямой контакт с украинским противником в районе Лебедевки. Во время боя в небе появилась тьма беспилотников.

Фото: commons.wikimedia.org by Аеророзвідка / Aerorozvidka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ дрон DJI Phantom

"Дрон завис прямо передо мной, а в магазине уже патронов нет. И я просто запустил в него свой автомат. Метнул, как копье, и сбил. А дальше воевал чем-то чешским, трофейным", — рассказал о бое Азнаур Балаев, десантник с позывным "Прайм".

Этот солдат оказался из 51-го полка 106-й Тульской дивизии ВДВ.

Кстати, в том полку много таких отважных военных, сообщает KP. RU.

На сегодняшний день Балаев находится на лечении в госпитале.

Уточнения

Деса́нт — просторечное название ВДВ ВС России.

