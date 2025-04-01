Украина представила новый проект безэкипажного катера

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Специалисты киевской компании Military Armored Company HUB представили проект БЭК — безэкипажного катера типа "Катран".

Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Крымский мост

БЭК имеет две торпеды, 12,7-мм пулемёт "М2 Браунинг" и два ПЗРК "Перун" (Польша).

Заявленная дальность применения до 1 тыс. км, максимальная скорость — более 120 км/час. Помимо этого, в катер встроена система для отстрела ловушек и автораспознавания угроз.

Этот катер, судя по анонсу, будет более универсален, поскольку до этого каждый дрон выполнял свою задачу. И если появится этот БЭК, то будет иметь различное вооружение.