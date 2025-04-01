Украина представила новый проект безэкипажного катера

Специалисты киевской компании Military Armored Company HUB представили проект БЭК — безэкипажного катера типа "Катран".
БЭК имеет две торпеды, 12,7-мм пулемёт "М2 Браунинг" и два ПЗРК "Перун" (Польша).
Заявленная дальность применения до 1 тыс. км, максимальная скорость — более 120 км/час. Помимо этого, в катер встроена система для отстрела ловушек и автораспознавания угроз.
Этот катер, судя по анонсу, будет более универсален, поскольку до этого каждый дрон выполнял свою задачу. И если появится этот БЭК, то будет иметь различное вооружение.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.