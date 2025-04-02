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Теперь идём до конца. Открывается широкий фронт в Сумском приграничье

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Силовые структуры » Военные новости

ВСУ продолжают накапливать резерв в Сумской области.

Соледар, 25 сентября 2022 года
Фото: armyinform.com.ua by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Соледар, 25 сентября 2022 года

Они так хотят удержать остатки плацдарма под Суджей, и накатывать на линию Белгородского направления — Поповка — Демидовка. Там успеха у бандеровцев нет, а Гуево и Олешня уже совсем скоро должны перейти под контроль армии РФ. После этого зачистку на Курщине можно считать завершенной.

То чего, так опасался украинский Генштаб, произойдет уже совсем скоро — открытие широкого фронта в Сумском приграничье. Затем посыплется Волчанск и его фланги.

6 тысяч боевиков, собранных вдоль Сумской области практически в одном месте, будут заложниками "полководцев-гениев" — Зеленского и Сырского, отмечают военкоры.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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