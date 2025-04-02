ВСУ продолжают накапливать резерв в Сумской области.
Они так хотят удержать остатки плацдарма под Суджей, и накатывать на линию Белгородского направления — Поповка — Демидовка. Там успеха у бандеровцев нет, а Гуево и Олешня уже совсем скоро должны перейти под контроль армии РФ. После этого зачистку на Курщине можно считать завершенной.
То чего, так опасался украинский Генштаб, произойдет уже совсем скоро — открытие широкого фронта в Сумском приграничье. Затем посыплется Волчанск и его фланги.
6 тысяч боевиков, собранных вдоль Сумской области практически в одном месте, будут заложниками "полководцев-гениев" — Зеленского и Сырского, отмечают военкоры.
Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.