Потеря авиации: в небе над Иркутском разбился самолет ВКС РФ

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Силовые структуры » Военные новости

В Усольском районе произошло чрезвычайное происшествие — потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-22М3, принадлежащий российским Военно-космическим силам.

Туполев Ту-22
Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Двуреков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Туполев Ту-22

Специализированный информационный канал в TG сообщил о инциденте, который случился 2 апреля 2025 года во время планового полета.

Обстоятельства происшествия неизвестны. Поисковые группы уже приступили к работе в районе падения воздушного судна, однако информация о состоянии членов экипажа пока отсутствует. Осложняют спасательную операцию сложные географические условия — самолет упал в труднодоступной местности.

Предварительные расследования указывают, что воздушное судно вылетело с авиационной базы Белая, расположенной в том же географическом районе. Данная база с 2020 года является местом дислокации 200-го гвардейского тяжелобомбардировочного полка, который оснащен подобными машинами.

Источники в военном ведомстве уточнили, что выполнявшийся полет носил исключительно учебный характер и не был связан с какими-либо боевыми задачами.

Уточнения

Ту-22М — советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Может нести ядерное оружие.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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