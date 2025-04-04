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СБУ и ГУР готовят серию террористических актов внутри России

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Силовые структуры » Военные новости

Служба безопасности Украины и Главное управление разведки готовят серию террористических актов внутри Российской Федерации.

Совещание владимира зеленского
Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Совещание владимира зеленского

Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Легитимный", ссылаясь на свои источники из офиса президента Украины.

На ставке Владимир Зеленский потребовал от силовых структур проявить активность по дестабилизации ситуации в России, поскольку ВСУ сейчас имеют очень большие проблемы на фронте.

Постоянные отступления и ежедневные потери населённых пунктов, сильно бьют по моральному духу общества и армии. Поэтому и встала острая необходимость информационной перемоги, которая отвлечёт от негатива.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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