СБУ и ГУР готовят серию террористических актов внутри России

Служба безопасности Украины и Главное управление разведки готовят серию террористических актов внутри Российской Федерации.
Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Легитимный", ссылаясь на свои источники из офиса президента Украины.
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