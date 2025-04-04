СБУ и ГУР готовят серию террористических актов внутри России

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Служба безопасности Украины и Главное управление разведки готовят серию террористических актов внутри Российской Федерации.

Фото: Flickr by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Совещание владимира зеленского

Об этом сообщает украинский Telegram-канал "Легитимный", ссылаясь на свои источники из офиса президента Украины.

На ставке Владимир Зеленский потребовал от силовых структур проявить активность по дестабилизации ситуации в России, поскольку ВСУ сейчас имеют очень большие проблемы на фронте.

Постоянные отступления и ежедневные потери населённых пунктов, сильно бьют по моральному духу общества и армии. Поэтому и встала острая необходимость информационной перемоги, которая отвлечёт от негатива.