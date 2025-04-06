Кинуть США. Киев согласовал с Mi-6 все детали по сделке по недрам

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак договорился с британской разведкой Mi-6 о том, какая юридическая контора будет представлять интерес Киева в переговорах с США по недрам.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Андрей Ермак

Именно так Банковая и Лондон хотят решить проблему с украинскими активами, чтобы Вашингтону достались лишь второстепенные ресурсы, а основные остались за Британией, которые ранее были оформлены в секретной сделке, пишет ТК "Резидент".

Сам Зеленский в конфликте трампистов и глобалистов будет поддерживать "своих", поскольку глобалисты ему пообещали гарантии и помощь для продолжения войны. Ермак согласовал все детали с Лондоном и будет координировать действия Киева с Европой на международном треке.