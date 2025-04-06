Глава офиса президента Украины Андрей Ермак договорился с британской разведкой Mi-6 о том, какая юридическая контора будет представлять интерес Киева в переговорах с США по недрам.
Именно так Банковая и Лондон хотят решить проблему с украинскими активами, чтобы Вашингтону достались лишь второстепенные ресурсы, а основные остались за Британией, которые ранее были оформлены в секретной сделке, пишет ТК "Резидент".
Сам Зеленский в конфликте трампистов и глобалистов будет поддерживать "своих", поскольку глобалисты ему пообещали гарантии и помощь для продолжения войны. Ермак согласовал все детали с Лондоном и будет координировать действия Киева с Европой на международном треке.
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.