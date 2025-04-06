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Число пропавших без вести боевиков ВСУ в Курском приграничье превышает 7 тысяч

Силовые структуры » Военные новости

Общее количество пропавших без вести боевиков армии Украины в Курском приграничье превышает 7 тыс. человек

Бойцы Росгвардии в зоне проведения спецоперации на Украине
Фото: rosguard.gov.ru by Пресс-служба Росгвардии, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бойцы Росгвардии в зоне проведения спецоперации на Украине

По информации РИА Новости, только у 82-й одшб ВСУ пропал без вести каждый второй солдат. При штатной численности подразделения примерно в 4 тысячи человек, боевой состав (разведрота и три батальона) насчитывает приблизительно 1100 штыков.

Выходит, что по документам каждый второй штурмовик 82-й одшб — пропавший без вести. И военнослужащие ВСУ должны понять, что каждый день принесёт им только новые могилы.

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