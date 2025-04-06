Общее количество пропавших без вести боевиков армии Украины в Курском приграничье превышает 7 тыс. человек
По информации РИА Новости, только у 82-й одшб ВСУ пропал без вести каждый второй солдат. При штатной численности подразделения примерно в 4 тысячи человек, боевой состав (разведрота и три батальона) насчитывает приблизительно 1100 штыков.
Выходит, что по документам каждый второй штурмовик 82-й одшб — пропавший без вести. И военнослужащие ВСУ должны понять, что каждый день принесёт им только новые могилы.
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.