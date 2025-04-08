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Клятва под грохот фронта: как "Терек" показал, что традиции живее всех живых

3:12
Силовые структуры » Военные новости

В самом сердце зоны специальной военной операции под звуки казачьего марша и в атмосфере искренней торжественности шестьдесят бойцов добровольческой казачьей разведывательной бригады "Терек" приняли казачью присягу. Это событие, на котором присутствовал корреспондент Pravda.Ru, стало не просто формальной церемонией, а настоящим символом преемственности традиций и несгибаемого боевого духа, ведь присяга проходила в годовщину создания бригады.

Добровольцы казачьего батальона "Терек"
Фото: Telegram-канал Всероссийского Казачьего Общества
Добровольцы казачьего батальона "Терек"

На построение бойцов прибыли представители власти и казачьего командования: атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, директор департамента обеспечения регуляторной политики Правительства РФ Андрей Спиридонов, заместитель командира по военно-политической работе добровольческого корпуса группировки "Юг" Анатолий Бибилов, атаман Терского войскового казачьего общества Владимир Савченко и атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян.

"Сегодня "Терек" — мощное подразделение, которое стоит на одном из самых тяжелых участков фронта, а имя бригады знают на всей территории Российской Федерации, знает его и уважает и противник. Это ваша заслуга. Я благодарен вам за мужество и за отвагу", — сказал в приветственном слове Виталий Кузнецов.

Церемония не обошлась без наград. Бойцам вручили медали Добровольческого корпуса, Всероссийского казачьего общества и Луганской Народной Республики. Особый момент — вручение иконы Святой Троицы от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Освящение знамени бригады, проведённое военным духовенством, стало духовной кульминацией торжества.

Завершив участие в праздновании годовщины "Терека", Виталий Кузнецов направился к бойцам бригады "Сибирь". Там его ждало не менее важное событие — вручение боевого знамени.

В атмосфере, наполненной уважением и чувством ответственности, разведывательно-штурмовая бригада "Сибирь" получила свой боевой штандарт. Церемония началась с исполнения гимна Российской Федерации, после чего знамя казачий генерал Виталий Кузнецов лично вручил командиру бригады, атаману Сибирского казачьего войскового общества Андрею Тимошенко

Помимо знамени, подразделению от помощника президента РФ, председателя Совета при президенте по делам казачества Дмитрия Миронова были переданы современные антидроновые ружья.

Завершилась церемония вручением боевых наград. За проявленную отвагу и профессионализм при выполнении задач в зоне СВО бойцы бригады "Сибирь" были отмечены медалями Министерства обороны РФ, Всероссийского казачьего общества и Добровольческого корпуса.

Два торжественных события за один день стали отражением живой связи между боевым братством, историей и настоящим. В этих церемониях — не просто ритуалы, а свидетельство того, что казачье воинство не только сохранило, но и приумножает свою боевую славу.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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