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Военные самолёты СССР, которые изменили историю авиации

2:53
Силовые структуры » Военные новости

Советская авиация была не просто частью армии — это была визитная карточка державы, символ могущества и технологического прорыва.

МиГ-15
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Бельтюков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
МиГ-15

Самолёты, рождённые в КБ Туполева, Микояна, Сухого и Яковлева, не просто летали — они меняли правила игры в небе. Некоторые из них навсегда вошли в историю как шедевры инженерной мысли и объекты зависти всего мира.

1. МиГ-15 — гроза Корейской войны

Появление МиГ-15 в небе над Кореей в 1950 году стало шоком для Запада. Первый советский реактивный истребитель с крылом стреловидной формы легко тягался с американским F-86 Sabre, а местами даже превосходил его:

  • Стремительный, мощный, смертоносный.
  • Поставил СССР на карту реактивной авиации.

2. Ту-95 "Медведь" — звук, от которого дрожит небо

Этот стратегический бомбардировщик с турбовинтовыми двигателями — легенда Холодной войны. Его слышно за десятки километров, а летают они до сих пор — больше 60 лет в строю!

  • Дальность: около 15 000 км
  • До сих пор патрулирует Арктику и дальние рубежи.

Фраза в НАТО: "Bear is coming” — значит, пора беспокоиться.

3. Су-27 — элегантный хищник

Разработанный как ответ американскому F-15, Су-27 стал истребителем завтрашнего дня: мощный, манёвренный, красивый. Его сверхманёвренность, особенно "кобра Пугачёва”, стала фирменным приёмом русской школы.

  • Любимец авиасалонов
  • База для целой линейки: Су-30, Су-35, Су-57.

4. МиГ-21 — самый массовый реактивный истребитель в истории

Этот тонкий, стремительный "карандаш" стал иконой эпохи 60-70-х. Более 11 тысяч выпущенных экземпляров, служил в десятках стран.

  • Прост, как автомат Калашникова
  • Легендарный экспортный успех СССР.

5. Ил-2 — летающий танк

Во время Второй мировой войны штурмовик Ил-2 стал настоящим символом победы. Его броня спасала экипаж, а огневая мощь — уничтожал танковые колонны врага.

  • Самый массовый боевой самолёт Второй мировой
  • Звали "Чёрной смертью" — даже немцы.

Советские самолёты — это не только сталь, топливо и скорость. Это инженерное мужество, продиктованное временем. Они рождались в эпоху, когда ставка была на всё: выжить, победить, опередить. Многие из них до сих пор на службе, вдохновляют современные разработки и навсегда вписаны в историю мировой авиации.

Сделано в СССР. Истребитель (МиГ-15)
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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