Военные самолёты СССР, которые изменили историю авиации

Советская авиация была не просто частью армии — это была визитная карточка державы, символ могущества и технологического прорыва.
Самолёты, рождённые в КБ Туполева, Микояна, Сухого и Яковлева, не просто летали — они меняли правила игры в небе. Некоторые из них навсегда вошли в историю как шедевры инженерной мысли и объекты зависти всего мира.
1. МиГ-15 — гроза Корейской войны
Появление МиГ-15 в небе над Кореей в 1950 году стало шоком для Запада. Первый советский реактивный истребитель с крылом стреловидной формы легко тягался с американским F-86 Sabre, а местами даже превосходил его:
2. Ту-95 "Медведь" — звук, от которого дрожит небо
Этот стратегический бомбардировщик с турбовинтовыми двигателями — легенда Холодной войны. Его слышно за десятки километров, а летают они до сих пор — больше 60 лет в строю!
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3. Су-27 — элегантный хищник
Разработанный как ответ американскому F-15, Су-27 стал истребителем завтрашнего дня: мощный, манёвренный, красивый. Его сверхманёвренность, особенно "кобра Пугачёва”, стала фирменным приёмом русской школы.
4. МиГ-21 — самый массовый реактивный истребитель в истории
Этот тонкий, стремительный "карандаш" стал иконой эпохи 60-70-х. Более 11 тысяч выпущенных экземпляров, служил в десятках стран.
5. Ил-2 — летающий танк
Во время Второй мировой войны штурмовик Ил-2 стал настоящим символом победы. Его броня спасала экипаж, а огневая мощь — уничтожал танковые колонны врага.
Советские самолёты — это не только сталь, топливо и скорость. Это инженерное мужество, продиктованное временем. Они рождались в эпоху, когда ставка была на всё: выжить, победить, опередить. Многие из них до сих пор на службе, вдохновляют современные разработки и навсегда вписаны в историю мировой авиации.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.