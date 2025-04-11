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ТОП-5 оружия России, которого боится НАТО

2:53
Силовые структуры » Военные новости

Политика — отдельно, а техника — отдельно. И даже если страны спорят, уважение к мощному оружию — это факт.

БАЗ-6909-022 для системы С-400-01
Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
БАЗ-6909-022 для системы С-400-01

Россия унаследовала и развила целый арсенал систем, которые вызывают у НАТО не смех, а расчёты, брифинги и беспокойство. Вот пятёрка того, что реально держат на карандаше в штабах Альянса.

1. "Сармат" — "Сатана 2”

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Масса — более 200 тонн. Дальность — до 18 000 км. Несёт до 15 боевых блоков (ядерных).

Почему боятся: может запускаться через Северный или Южный полюс. Практически не перехватывается, даже перспективной ПРО. Одна ракета — один уничтоженный мегаполис.

2. "Посейдон" — подводный ядерный дрон

Атомный беспилотник с термоядерной боеголовкой. Запускается с подлодки. Может идти на глубине до 1000 метров. Дальность — межконтинентальная.

Почему боятся: буквально плавающая бомба судного дня.
Создан для нанесения удара по побережью — цунами, радиация, выжигание прибрежной инфраструктуры. Ни у кого в мире аналогов нет.

3. "Авангард" — гиперзвуковой глайдер

Скорость — более 20 Махов (более 25 000 км/ч). Маневрирует в атмосфере. Несёт ядерный заряд.

Почему боятся: гиперзвук, который невозможно сбить обычными средствами ПРО. Даже при обнаружении — времени на реакцию почти нет. Запущен — считай, попал.

4. С-400 "Триумф"

Зенитно-ракетная система. Дальность поражения — до 400 км. Одновременно сопровождает 80 целей и наводит до 160 ракет.

Почему боятся: универсальная система, способная сбивать — от самолётов до крылатых и баллистических ракет. Экспортируется даже странам НАТО, что вызывает напряжение в их же рядах (пример — Турция).

5. "Кинжал" — гиперзвуковой аэробаллистический комплекс

Запускается с самолёта МиГ-31. Скорость — до 10 Махов. Дальность — 1500-2000 км.

Почему боятся: попадает в самую уязвимую зону обороны — между скоростью и временем реакции.

Сбить "Кинжал" — пока невозможно. Угроза для авианосцев, штабов, аэродромов — внезапная и молниеносная.

Эти системы — не просто "железо”, а платформа сдерживания, за которой тысячи часов расчётов и миллиардные бюджеты. НАТО может не признавать это вслух. Но в штабах Брюсселя и Пентагона эти названия звучат часто и тревожно.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
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