Что скрывалось за аббревиатурой ДОСААФ: секреты советской кузницы патриотов

Для тех, кто жил в СССР, слово "ДОСААФ" звучало как нечто привычное, почти бытовое. Оно было на значках, на вывесках, на бортах "уазиков" и самолетов.
Но если задуматься — что это вообще было? Армия? Кружок по интересам? Спорт? Патриотизм? Ответ: всё сразу.
ДОСААФ — это та самая кузница, где воспитывали будущих защитников Отечества, но без муштры и строя. С душой и романтикой.
Что такое ДОСААФ
Полное название — Добровольное Общество Содействия Армии, Авиации и Флоту. Создано в 1951 году как массовая организация, объединявшая:
Чем занимались в ДОСААФ
Вот лишь малая часть того, чем можно было заниматься в ДОСААФ:
Многие будущие военные лётчики и танкисты впервые садились за рычаги именно здесь. Причём бесплатно или за символические деньги.
Почему это было важно
Кто туда ходил
Все — от школьников до взрослых мужиков. Были женские секции, например: "автоледи", радиолюбители, парашютистки.
Ты мог быть слесарем, студентом или пионером, но если хотел прыгнуть с парашютом, поучаствовать в гонке или научиться водить танк — тебе в ДОСААФ.
Что осталось сейчас
После распада СССР структура рассыпалась. Но в России с 2009 года действует РОСТО-ДОСААФ, частично унаследовав функции:
Но уже не та массовость, не тот романтический дух.
ДОСААФ — это когда не просто учили, а вдохновляли.
Это был мост между гражданской жизнью и армией, где не кричали "стройся!", а говорили: "Хочешь прыгнуть с парашютом? Пошли с нами".
И ты шёл. Потому что это было приключение, честь и гордость.
Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.