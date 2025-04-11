Что скрывалось за аббревиатурой ДОСААФ: секреты советской кузницы патриотов

Для тех, кто жил в СССР, слово "ДОСААФ" звучало как нечто привычное, почти бытовое. Оно было на значках, на вывесках, на бортах "уазиков" и самолетов.

Фото: commons.wikimedia.org by Scanning, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ДОСААФ

Но если задуматься — что это вообще было? Армия? Кружок по интересам? Спорт? Патриотизм? Ответ: всё сразу.

ДОСААФ — это та самая кузница, где воспитывали будущих защитников Отечества, но без муштры и строя. С душой и романтикой.

Что такое ДОСААФ

Полное название — Добровольное Общество Содействия Армии, Авиации и Флоту. Создано в 1951 году как массовая организация, объединявшая:

патриотическое воспитание молодёжи

технические кружки и секции

подготовку к службе в армии

развитие массового спорта, особенно авто, мото и авиационного.

Чем занимались в ДОСААФ

Вот лишь малая часть того, чем можно было заниматься в ДОСААФ:

Авто- и мото-школы — водили на "Уралах", "Жигулях", грузовиках

Прыжки с парашютом — мечта каждого пацана!

Авиамоделизм и планеры — детвора строила и запускала

Радиокружки, стрелковая подготовка, морская практика

Кольцевые и кроссовые гонки — в рамках клубов ДОСААФ.

Многие будущие военные лётчики и танкисты впервые садились за рычаги именно здесь. Причём бесплатно или за символические деньги.

Почему это было важно

Готовили молодёжь к армии без страха и строгости

Дали миллионам подростков первый доступ к технике

Развивали техническую грамотность по всей стране

Формировали патриотизм не словами, а делом.

Кто туда ходил

Все — от школьников до взрослых мужиков. Были женские секции, например: "автоледи", радиолюбители, парашютистки.

Ты мог быть слесарем, студентом или пионером, но если хотел прыгнуть с парашютом, поучаствовать в гонке или научиться водить танк — тебе в ДОСААФ.

Что осталось сейчас

После распада СССР структура рассыпалась. Но в России с 2009 года действует РОСТО-ДОСААФ, частично унаследовав функции:

автошколы

военно-патриотические клубы

кадетские программы.

Но уже не та массовость, не тот романтический дух.

ДОСААФ — это когда не просто учили, а вдохновляли.

Это был мост между гражданской жизнью и армией, где не кричали "стройся!", а говорили: "Хочешь прыгнуть с парашютом? Пошли с нами".

И ты шёл. Потому что это было приключение, честь и гордость.

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