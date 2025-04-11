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Что скрывалось за аббревиатурой ДОСААФ: секреты советской кузницы патриотов

Силовые структуры

Для тех, кто жил в СССР, слово "ДОСААФ" звучало как нечто привычное, почти бытовое. Оно было на значках, на вывесках, на бортах "уазиков" и самолетов.

ДОСААФ
Фото: commons.wikimedia.org by Scanning, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ДОСААФ

Но если задуматься — что это вообще было? Армия? Кружок по интересам? Спорт? Патриотизм? Ответ: всё сразу.

ДОСААФ — это та самая кузница, где воспитывали будущих защитников Отечества, но без муштры и строя. С душой и романтикой.

Что такое ДОСААФ

Полное название — Добровольное Общество Содействия Армии, Авиации и Флоту. Создано в 1951 году как массовая организация, объединявшая:

  • патриотическое воспитание молодёжи
  • технические кружки и секции
  • подготовку к службе в армии
  • развитие массового спорта, особенно авто, мото и авиационного.

Чем занимались в ДОСААФ

Вот лишь малая часть того, чем можно было заниматься в ДОСААФ:

  • Авто- и мото-школы — водили на "Уралах", "Жигулях", грузовиках
  • Прыжки с парашютом — мечта каждого пацана!
  • Авиамоделизм и планеры — детвора строила и запускала
  • Радиокружки, стрелковая подготовка, морская практика
  • Кольцевые и кроссовые гонки — в рамках клубов ДОСААФ.

Многие будущие военные лётчики и танкисты впервые садились за рычаги именно здесь. Причём бесплатно или за символические деньги.

Почему это было важно

  • Готовили молодёжь к армии без страха и строгости
  • Дали миллионам подростков первый доступ к технике
  • Развивали техническую грамотность по всей стране
  • Формировали патриотизм не словами, а делом.

Кто туда ходил

Все — от школьников до взрослых мужиков. Были женские секции, например: "автоледи", радиолюбители, парашютистки.

Ты мог быть слесарем, студентом или пионером, но если хотел прыгнуть с парашютом, поучаствовать в гонке или научиться водить танк — тебе в ДОСААФ.

Что осталось сейчас

После распада СССР структура рассыпалась. Но в России с 2009 года действует РОСТО-ДОСААФ, частично унаследовав функции:

  • автошколы
  • военно-патриотические клубы
  • кадетские программы.

Но уже не та массовость, не тот романтический дух.

ДОСААФ — это когда не просто учили, а вдохновляли.
Это был мост между гражданской жизнью и армией, где не кричали "стройся!", а говорили: "Хочешь прыгнуть с парашютом? Пошли с нами".

И ты шёл. Потому что это было приключение, честь и гордость.

Досааф готовит военных водителей
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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