Из приграничья Рыльского района Курской области отселяют людей из-за атак ВСУ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в Рыльском районе происходит отселение жителей нескольких приграничных населенных пунктов из-за нападений ВСУ.
"Силами районной администрации совместно с подразделениями "Барс-Курск" сейчас происходит отселение людей", — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Дома покинули жители села Козино. Он добавил, что есть жители, которые отказываются уезжать, несмотря на угрозы ударов украинских боевиков.
Эвакуация (лат. evacuatio от evacuare «опорожнять, удалять», в другом источнике от лат. vacuus — пустой) — организованное перемещение людей, материальных и культурных ценностей в безопасные места; вывод войск; вывоз государственных учреждений, общественных организаций и даже правительств в безопасные места.
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