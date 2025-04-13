Как в СССР разрабатывали оружие будущего: от лазеров до боевых роботов

2:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

СССР всегда стремился быть на шаг впереди, особенно в вопросах обороны.

Фото: https://www.flickr.com/photos/25649741@N04/5391914387 by FastLizard4, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лазер

Холодная война разожгла не только гонку ядерных ракет, но и целую волну экспериментов с технологиями, которые тогда казались фантастикой: лазеры, энергетическое оружие, летающие тарелки и даже боевые роботы. Что-то осталось лишь в архивах, а что-то — было воплощено в железе.

Лазерное оружие

Проект "Терра" (1970-80-е)

задача: разработка лазеров, способных сбивать спутники и ракеты

использовались мощные газодинамические лазеры

размещались на платформе (в т. ч. шасси танка Т-80).

Результат:* технически сложно, дорого, но фундамент заложен — позже пригодилось для современных систем.

Орбитальное оружие

Программа "Полюс" (1987)

советская попытка создать боевую орбитальную станцию

оснащалась мощной лазерной пушкой (проект 1К17)

должна была выводиться ракетой "Энергия".

Результат: не достигла орбиты — развал СССР закрыл проект. Но аналогов в мире не было.

Боевые роботы

Автоматизированные турели и дистанционно управляемые танки

первые эксперименты ещё в 1930-40-х: "телетанки", управляемые по радио.

1960-80-е: разработка наземных роботов-разведчиков, автоматических пулемётных платформ, и даже прообразы "робопсов" (на гусеницах).

Результат: идеи опередили технологии. Сегодня похожие концепции реализуются с дронами и ИИ.

Психотронное оружие

легендарная часть советских НИОКР: аппараты, воздействующие на сознание с помощью волн

в 1970-80-х велись разработки "информационно-психологических" средств.

Результат: официально — миф или эксперимент. Но документы подтверждают финансирование и участие военных.

Звуковое и климатическое оружие

были идеи использовать мощные звуковые волны или изменение климата как оружие

велись секретные исследования на уровне академий и военных НИИ.

Результат: скорее теоретические разработки, но интерес к ним не угас и по сей день.

СССР серьёзно готовился к войне будущего: высокие технологии, дерзкие идеи и огромное финансирование. Пусть многое осталось в чертежах, но именно там родились те решения, на которых сегодня строятся современные системы вооружений.