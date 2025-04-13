Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ни капли мутности: секрет прозрачного бульона, который все упускают
Атлантический самородок: найден тайный пляж во Франции с неправдоподобно прозрачной водой — где его искать?
Один неожиданный ингредиент сделает жареную картошку пикантной
Домашние средства, которые лучше любой косметики
Долголетие без ботокса: почему люди с этой группой крови выглядят моложе
Штрих-коды не совпали: Дима Билан раскрыл, почему на самом деле отказал Татьяне Ткачук в дуэте
От жирных пятен до блеска: как очистить духовку паром за 30 минут и без усилий
Блестящие волосы без салона: три средства, которые стоит попробовать
Залейте хлеб кипятком и подождите: удобрение для огурцов готово

Как в СССР разрабатывали оружие будущего: от лазеров до боевых роботов

2:42
Силовые структуры » Военные новости

СССР всегда стремился быть на шаг впереди, особенно в вопросах обороны.

Лазер
Фото: https://www.flickr.com/photos/25649741@N04/5391914387 by FastLizard4, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лазер

Холодная война разожгла не только гонку ядерных ракет, но и целую волну экспериментов с технологиями, которые тогда казались фантастикой: лазеры, энергетическое оружие, летающие тарелки и даже боевые роботы. Что-то осталось лишь в архивах, а что-то — было воплощено в железе.

Лазерное оружие

Проект "Терра" (1970-80-е)

  • задача: разработка лазеров, способных сбивать спутники и ракеты
  • использовались мощные газодинамические лазеры
  • размещались на платформе (в т. ч. шасси танка Т-80).

Результат:* технически сложно, дорого, но фундамент заложен — позже пригодилось для современных систем.

Орбитальное оружие

Программа "Полюс" (1987)

  • советская попытка создать боевую орбитальную станцию
  • оснащалась мощной лазерной пушкой (проект 1К17)
  • должна была выводиться ракетой "Энергия".

Результат: не достигла орбиты — развал СССР закрыл проект. Но аналогов в мире не было.

Боевые роботы

Автоматизированные турели и дистанционно управляемые танки

  • первые эксперименты ещё в 1930-40-х: "телетанки", управляемые по радио.
  • 1960-80-е: разработка наземных роботов-разведчиков, автоматических пулемётных платформ, и даже прообразы "робопсов" (на гусеницах).

Результат: идеи опередили технологии. Сегодня похожие концепции реализуются с дронами и ИИ.

Психотронное оружие

  • легендарная часть советских НИОКР: аппараты, воздействующие на сознание с помощью волн
  • в 1970-80-х велись разработки "информационно-психологических" средств.

Результат: официально — миф или эксперимент. Но документы подтверждают финансирование и участие военных.

Звуковое и климатическое оружие

  • были идеи использовать мощные звуковые волны или изменение климата как оружие
  • велись секретные исследования на уровне академий и военных НИИ.

Результат: скорее теоретические разработки, но интерес к ним не угас и по сей день.

СССР серьёзно готовился к войне будущего: высокие технологии, дерзкие идеи и огромное финансирование. Пусть многое осталось в чертежах, но именно там родились те решения, на которых сегодня строятся современные системы вооружений.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Волосы как шёлк или сено? Всё решает один маленький секрет, о котором все молчат
Красота и стиль
Волосы как шёлк или сено? Всё решает один маленький секрет, о котором все молчат Аудио 
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Экономика и бизнес
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит Аудио 
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Авто
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Кухня СССР. Оливье без колбасы — миф или трагедия? Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Последние материалы
Один неожиданный ингредиент сделает жареную картошку пикантной
Домашние средства, которые лучше любой косметики
Долголетие без ботокса: почему люди с этой группой крови выглядят моложе
Штрих-коды не совпали: Дима Билан раскрыл, почему на самом деле отказал Татьяне Ткачук в дуэте
Как в СССР разрабатывали оружие будущего: от лазеров до боевых роботов
От жирных пятен до блеска: как очистить духовку паром за 30 минут и без усилий
Блестящие волосы без салона: три средства, которые стоит попробовать
Залейте хлеб кипятком и подождите: удобрение для огурцов готово
Ленивая!: взмокший Тарасов публично унизил Костенко в спортзале
Всего 1 тренировка поможет сжечь 1000 ккал: 5 способов быстрого похудения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.