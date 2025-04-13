Как в СССР разрабатывали оружие будущего: от лазеров до боевых роботов

СССР всегда стремился быть на шаг впереди, особенно в вопросах обороны.
Холодная война разожгла не только гонку ядерных ракет, но и целую волну экспериментов с технологиями, которые тогда казались фантастикой: лазеры, энергетическое оружие, летающие тарелки и даже боевые роботы. Что-то осталось лишь в архивах, а что-то — было воплощено в железе.
Лазерное оружие
Проект "Терра" (1970-80-е)
Результат:* технически сложно, дорого, но фундамент заложен — позже пригодилось для современных систем.
Орбитальное оружие
Программа "Полюс" (1987)
Результат: не достигла орбиты — развал СССР закрыл проект. Но аналогов в мире не было.
Боевые роботы
Автоматизированные турели и дистанционно управляемые танки
Результат: идеи опередили технологии. Сегодня похожие концепции реализуются с дронами и ИИ.
Психотронное оружие
Результат: официально — миф или эксперимент. Но документы подтверждают финансирование и участие военных.
Звуковое и климатическое оружие
Результат: скорее теоретические разработки, но интерес к ним не угас и по сей день.
СССР серьёзно готовился к войне будущего: высокие технологии, дерзкие идеи и огромное финансирование. Пусть многое осталось в чертежах, но именно там родились те решения, на которых сегодня строятся современные системы вооружений.
Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.