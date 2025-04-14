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Недовольство хозяином: Зеленский снова критикует США

2:51
Силовые структуры » Военные новости

В недавнем интервью для американского телеканала CBS Владимир Зеленский вновь адресовал критические замечания Соединенным Штатам.

Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский вступили в конфликт
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский вступили в конфликт

Он выразил мнение, что Вашингтон в диалоге с Москвой придерживается излишне "теплой тональности", что, по его убеждению, наносит ущерб интересам Киева. Кроме того, Зеленский указал на предполагаемое отсутствие в США единой, консолидированной линии в вопросе поддержки Украины.

По его оценке, сильное государство, каким являются США, не должно балансировать "где-то посередине", а обязано четко занимать проукраинскую позицию. Он поделился ощущением, что Америка общается с российской стороной в более благожелательном ключе, нежели с украинской, и назвал такой подход неправильным.

Зеленский предположил, что внутри США существуют группы, заинтересованные в налаживании отношений с Россией, что и препятствует формированию единого фронта поддержки Киева. Он также напомнил о периоде, когда США приостанавливали оказание помощи и обмен разведывательной информацией, назвав это решение "очень болезненным" для его страны.

Так же он поставил под сомнение симметричность американских действий, отметив, что если Киеву поддержку сначала блокировали, а затем предложили возобновить, то в отношении Москвы подобных ограничительных мер не применялось.

Он с сожалением констатировал, что принцип "мир через силу", на его взгляд, работает избирательно, преимущественно в отношении Украины. При этом стоит напомнить, что еще 26 марта сам Зеленский сообщал о решении американского президента Дональда Трампа разблокировать обмен разведданными.

Ранее, по информации пресс-службы Кремля, озвученной после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, Москва называла ключевым условием для мирного урегулирования украинского конфликта полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных киевскому режиму.

Выход интервью Зеленского спровоцировал резкую реакцию со стороны Дональда Трампа. Президент США раскритиковал программу 60 Minutes, выходящую на CBS, и вновь поднял вопрос о возможном лишении телеканала лицензии. Трамп напомнил о предыдущих претензиях к CBS, в частности, об инциденте 2024 года, когда он утверждал, что интервью его политической соперницы Камалы Харрис было существенно отредактировано перед выходом в эфир, а канал отказался публиковать полную версию. Американский лидер обвинил CBS в политической предвзятости и заявил о необходимости ответственности за это.

Уточнения

CBS Broadcasting Inc, — американская коммерческая вещательная телерадиосеть, являющаяся флагманской собственностью подразделения CBS Entertainment Group компании Paramount Global и одной из трех ведущих дочерних компаний компании наряду с одноименными Paramount Pictures и MTV.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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