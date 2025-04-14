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Война с мертвыми: ВСУ минируют кладбища Курской области

Силовые структуры » Военные новости

Украинские солдаты минируют кладбища курской области. 

ВСУ
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
ВСУ

В преддверии православной Пасхи власти Курской области обратились к населению с настоятельной рекомендацией воздержаться от посещения кладбищ, расположенных в приграничных районах. Исполняющий обязанности руководителя регионального комитета безопасности Олег Горячев сообщил о наличии тревожных сведений, указывающих на возможное целенаправленное минирование мест захоронений украинскими вооруженными силами.

Выступая на заседании областного правительства, господин Горячев подчеркнул, что понимает глубокую традицию и желание верующих посетить могилы близких в этот значимый религиозный праздник.

Тем не менее, он вновь настоятельно попросил курян не подвергать себя опасности и не направляться на территории у границы, которые еще не прошли полную проверку саперными подразделениями.

Чиновник пояснил, что взрывные устройства и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть скрыты в самых неожиданных местах — в постройках, в земле, среди растительности, что делает их визуальное обнаружение крайне затруднительным. Особый акцент был сделан именно на информации о минировании кладбищ и других погребальных участков.

Представитель властей также напомнил гражданам о действующих с 15 марта ограничениях. Эти меры ограничивают доступ и передвижение гражданских лиц в определенных населенных пунктах приграничной зоны и на прилегающих к ним территориях, включая сельскохозяйственные поля и лесные участки, в целях обеспечения их безопасности.

Уточнения

Па́сха — древнейший и самый важный христианский праздник.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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