Маски сброшены: Дания назвала США своим врагом

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Силовые структуры » Военные новости

Глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов высказал неординарное мнение относительно безопасности Гренландии.

Копенгаген, Дания
Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Копенгаген, Дания

По его убеждению, единственным государством, представляющим угрозу для этого автономного датского острова, являются Соединенные Штаты Америки.

Подобное заявление появилось в соцсетях после того, как другой пользователь выразил сомнения в способности Дании обеспечить защиту и продвижение интересов Гренландии, задавшись вопросом о возможных действиях Копенгагена в гипотетических сценариях, связанных с размещением на острове военной базы — будь то датской или даже российской.

В своей реплике Ярлов возразил, что Дания располагает более чем достаточными ресурсами, в отличие от США, обремененных, по его словам, "горами долгов". Он категорично отверг существование каких-либо угроз для Гренландии, кроме исходящих от американской стороны.

Эта дискуссия разворачивается на фоне недавних высказываний президента США Дональда Трампа. В марте американский лидер дал понять, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем Вашингтона, и даже пообещал жителям острова материальное процветание в случае их присоединения к Соединенным Штатам.

Уточнения

Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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