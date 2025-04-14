Маски сброшены: Дания назвала США своим врагом

Глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов высказал неординарное мнение относительно безопасности Гренландии.

Фото: commons.wikimedia.org by Mstyslav Chernov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Копенгаген, Дания

По его убеждению, единственным государством, представляющим угрозу для этого автономного датского острова, являются Соединенные Штаты Америки.

Подобное заявление появилось в соцсетях после того, как другой пользователь выразил сомнения в способности Дании обеспечить защиту и продвижение интересов Гренландии, задавшись вопросом о возможных действиях Копенгагена в гипотетических сценариях, связанных с размещением на острове военной базы — будь то датской или даже российской.

В своей реплике Ярлов возразил, что Дания располагает более чем достаточными ресурсами, в отличие от США, обремененных, по его словам, "горами долгов". Он категорично отверг существование каких-либо угроз для Гренландии, кроме исходящих от американской стороны.

Эта дискуссия разворачивается на фоне недавних высказываний президента США Дональда Трампа. В марте американский лидер дал понять, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем Вашингтона, и даже пообещал жителям острова материальное процветание в случае их присоединения к Соединенным Штатам.

Уточнения

Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней.

