Глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов высказал неординарное мнение относительно безопасности Гренландии.
По его убеждению, единственным государством, представляющим угрозу для этого автономного датского острова, являются Соединенные Штаты Америки.
Подобное заявление появилось в соцсетях после того, как другой пользователь выразил сомнения в способности Дании обеспечить защиту и продвижение интересов Гренландии, задавшись вопросом о возможных действиях Копенгагена в гипотетических сценариях, связанных с размещением на острове военной базы — будь то датской или даже российской.
В своей реплике Ярлов возразил, что Дания располагает более чем достаточными ресурсами, в отличие от США, обремененных, по его словам, "горами долгов". Он категорично отверг существование каких-либо угроз для Гренландии, кроме исходящих от американской стороны.
Эта дискуссия разворачивается на фоне недавних высказываний президента США Дональда Трампа. В марте американский лидер дал понять, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем Вашингтона, и даже пообещал жителям острова материальное процветание в случае их присоединения к Соединенным Штатам.
Гренла́ндия — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней.
Если щуп вылетает сам — это тревожный сигнал, двигатель может быть на грани капитального ремонта.