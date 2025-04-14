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Прах былого величия: F-16 оказались бесполезны против России

Силовые структуры » Военные новости

Очередная утрата истребителя F-16, поставленного Украине, подкрепляет выводы о том, что эти самолеты не смогли обеспечить Вооруженным силам Украины ожидаемого превосходства на поле боя.

Два истребителя F-16 Fighting Falcons ВВС США
Фото: defense.gov by Грег Л. Дэвис, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Два истребителя F-16 Fighting Falcons ВВС США

Такую оценку приводит американский специализированный журнал Military Watch Magazine (MWM). В публикации отмечается, что переданные странами НАТО (включая Нидерланды, Бельгию и Норвегию) бывшие в эксплуатации истребители являются по сути устаревшими и не обладают рядом ключевых современных возможностей.

Автор материала обращает внимание на то, что последняя потеря боевой машины произошла в значительном удалении от линии боевого соприкосновения. При этом украинские официальные лица воздерживаются от предоставления конкретных деталей инцидента.

Издание также напоминает, что представители командования Воздушных сил Украины и ранее высказывали мнение о неспособности полученных истребителей кардинально изменить ситуацию в воздушном пространстве.

MWM констатирует, что текущие опасения относительно ограниченных возможностей F-16 резко контрастируют с недавними оптимистичными ожиданиями, согласно которым эти самолеты должны были коренным образом изменить ход боевых действий.

Стоит отметить, что еще в марте спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат публично заявлял, что полученные Киевом истребители не смогут обеспечить перелом в конфликте.

Напомним, что первую потерю F-16 украинский Генштаб официально признал 29 августа, создав специальную комиссию для расследования причин. Тогда версии инцидента разнились: издание The Wall Street Journal сообщало о возможной ошибке пилота, в то время как депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая предположила, что самолет мог быть ошибочно сбит украинским зенитно-ракетным комплексом Patriot вследствие проблем с координацией действий подразделений. Совсем недавно, в минувшее воскресенье, Министерство обороны России заявило об уничтожении еще одного украинского F-16 средствами противовоздушной обороны.

Уточнения

F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения. Распространенное прозвище самолёта в строевых частях USAF — «Viper» (русс. Гадюка)

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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